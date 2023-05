Rua Orlando Dei Santi começa a ser recapeada; Chico acompanha

O prefeito Chico Sardelli acompanhou, neste sábado (13), o início das obras de recapeamento da Rua Orlando Dei Santi, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Mais uma via importante que receberá asfalto novo. Estamos trabalhando intensamente para recuperar ruas e avenidas e oferecer mais conforto e segurança para pedestres e motoristas”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A primeira etapa será a fresagem de toda extensão da via para a retirada do asfalto antigo.

“Serão dois dias, sábado e domingo, para a execução da fresagem. Logo em seguida, iniciamos a aplicação da massa asfáltica. A nossa previsão é que toda via seja recapeada entre 10 e 15 dias”, explicou o secretário de Obras.

A Prefeitura de Americana segue investindo em recapeamento e pavimentação de ruas e avenidas. Além da Rua Orlando Dei Santi, também serão recuperadas a Rua São Gabriel, trecho entre a Avenida da Saúde até a Rua São João, e a alça de acesso da Rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte.

“As ruas de Americana estão cada vez melhores, e vamos continuar com as obras de recape e recuperação da malha asfáltica. Esse é um compromisso do governo Chico”, disse o vice Odir.

O investimento é de R$ 2.413.025,91, recursos provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A obra será executada pela empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços Eirelli, vencedora do processo licitatório.