Santa Bárbara Rock Fest 2023 abre inscrições para artistas e bandas

O Maior Festival de Rock independente do interior paulista, o Santa Bárbara Rock Fest, abriu nesta sexta-feira (12) a oportunidade para artistas e bandas participarem da edição 2023. As inscrições podem ser feitas no site rockfest.culturasbo.com – que reúne todas as informações sobre o evento e o regulamento para a inscrição das bandas.

O período de inscrições segue até o dia 31 de maio e é válido para artistas e bandas dos mais variados estilos do rock, autorais, independentes e covers (único artista ou banda conhecida), com sede em território nacional. Vale ressaltar que a inscrição não garante a participação no festival, apenas permite aos candidatos o ingresso à fase seguinte do processo de seleção.

A seleção de artistas e bandas será realizada por uma curadoria, constituída por colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e membros do Conselho Municipal de Política Cultural, por meio da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização), mediante critérios de proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, viabilidade técnica e identificação de demandas, sem a obrigatoriedade de justificar publicamente a sua escolha.

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara tem oficina gratuita “Faça suas vendas decolarem”

O ato de convocação será comunicado oficialmente via e-mail até o dia 30 de junho de 2023, contendo informações resumidas acerca do evento, data, local da apresentação, duração e o valor da ajuda de custo. Considerando que o evento será realizado em três dias, os selecionados devem estar cientes da necessidade de adaptação de seus dias e horários de apresentação, indicados pela organização.

Com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a 6ª edição do Santa Bárbara Rock Fest está confirmada para os dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023, sexta-feira, sábado e domingo, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

O Regulamento completo está disponível no site rockfest.culturasbo.com Em caso de dúvidas, o artista pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail rockfest@santabarbara.sp.gov.br e/ou pelo telefone (19) 3455-7000. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.