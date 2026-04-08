Ruas recapeadas em Hortolândia agora recebem rampa de acessibilidade

Prefeitura trabalhou na implantação de rampas no residencial João Luiz, onde o recape foi concluído recentemente

A Prefeitura de Hortolândia está implantando rampas de acessibilidade como parte do projeto de sinalização das vias recuperadas. De acordo com a Secretaria de Obras, cada rua terá pelo menos uma rampa, próxima da esquina, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê e pedestres em geral.

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Nesta semana, a implantação de rampas acontece nas ruas Curitiba e José Alves, no Residencial João Luiz, onde o recape foi concluído em fevereiro.

As obras de recape nas ruas de Hortolândia também avançam.

Nesta semana, a equipe de trabalho iniciou a fresa (remoção do pavimento danificado) na rua Emma Frederici Geraldelli, no Jd. Rosolém. Neste mês de março, ruas do Jd. Adelaide e Jd. Terras de Santo Antônio e Jd. Sumarezinho também foram recapeadas.

Os investimentos da Prefeitura de Hortolândia na recuperação do asfalto colaboram para atração de novos investimentos para a cidade. Nos últimos 6 anos, mais de 110 km de vias foram recuperadas, o que representa R$ 25 milhões de investimentos realizados no governo do prefeito Zezé Gomes.

“Investir em recapeamento é investir em qualidade de vida, segurança e respeito com quem vive e circula pela cidade. Já são mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas recapeadas durante o nosso Governo, com investimentos que ultrapassam R$ 25 milhões. Isso significa menos buracos, mais segurança no trânsito, valorização dos bairros e melhores condições para trabalhadores, estudantes, comerciantes e motoristas. É um trabalho contínuo, planejado e feito para durar, porque cuidar da cidade também é cuidar das pessoas que usam essas vias todos os dias”, enfatiza Zezé.