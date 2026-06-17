Em um mercado onde conquistar um sucesso já é um desafio, repetir o feito costuma ser o verdadeiro teste de consolidação. Ruan & Leandro vivem exatamente esse momento: o que antes poderia ser interpretado como um acerto pontual passa a desenhar uma trajetória consistente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A primeira evidência veio com “Foto no Pijama”. Lançada em dezembro, a faixa rapidamente alcançou o Top 3 do país antes de assumir a liderança das rádios brasileiras durante janeiro e fevereiro. O resultado colocou os artistas em evidência e aumentou a expectativa sobre os próximos passos da carreira.

A resposta chegou em junho com “Fofoca do Ano”, quando a dupla voltou a figurar entre as músicas mais executadas do Brasil. A parceria com Danilo & Davi completa uma semana no Top 10 das rádios e reforça um cenário que vai além de um único lançamento de sucesso.

Escolhida como faixa de estreia do projeto audiovisual “De Volta Ao Lar”, a canção conquistou espaço ao apostar em uma narrativa marcada por suspense e reviravoltas. Em pouco mais de 40 dias, “Fofoca do Ano” ultrapassou 10 milhões de visualizações no YouTube, acumulou centenas de milhares de reproduções nas plataformas de áudio e estreou entre as músicas mais tocadas das emissoras brasileiras. Agora, ao permanecer no Top 10, confirma que o impacto inicial não foi apenas resultado da curiosidade dos ouvintes, mas da força de um trabalho que segue crescendo semana após semana.

Para Ruan, o momento representa a confirmação de um trabalho construído com paciência e estratégia.

Fala Ruan

“A gente sempre acreditou muito em ‘Fofoca do Ano’. Desde a primeira vez que ouvimos a música sentimos que ela tinha algo diferente. Ver a canção crescendo nas rádios e alcançando tantas pessoas é a melhor recompensa que poderíamos receber”, afirma.

O cenário também reflete uma mudança importante no consumo musical. Hoje, os ouvintes não escolhem apenas canções. Escolhem histórias, identificação e repertórios capazes de gerar conversa.

“Talvez o resultado que mais nos deixa felizes seja perceber que as pessoas estão acompanhando a nossa caminhada. Não é só uma música específica. É o público querendo saber qual será a próxima história, qual será o próximo lançamento”, destaca Leandro.

Além da presença nas rádios, os sertanejos também registram crescimento expressivo no ambiente digital. Ruan & Leandro somam mais de 328 mil seguidores no Instagram e ultrapassam 2 milhões de visualizações mensais na plataforma. No YouTube, o canal reúne mais de 52 mil inscritos e já acumula mais de 26 milhões de visualizações. Já no TikTok, são mais de 45 mil seguidores, 110 mil curtidas e cerca de 411 mil visualizações mensais.

Mais do que números, os artistas de Americana, no interior de São Paulo, demonstram capacidade de transformar um sucesso em impulso para o próximo. Um processo que fortalece a trajetória e consolida a carreira.