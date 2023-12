Rumble, youtube da direita, sai do Brasil

O Rumble, plataforma que virou espaço da direita

no Brasil depois de processos de desmonetização por ações judiciais no Youtube, anunciou esta 6ª feira (23) que irá desativar seu funcionamento no Brasil.

Segundo o criador da mídia social semelhante ao YouTube lançada no Canadá em 2013,Chris Pavlovski, a decisão foi tomada por discordâncias com as exigências da Justiça brasileira. O empresário afirmou que vai recorrer das ordens de remoção de usuários e criadores de conteúdo.

“Recentemente, os tribunais brasileiros exigiram que removêssemos certos criadores do Rumble. Como parte da nossa missão de restaurar uma internet livre e aberta, comprometemo-nos a não alterar as metas das nossas políticas de conteúdo. Os usuários com opiniões impopulares são livres para acessar nossa plataforma nos mesmos termos que nossos milhões de outros usuários. Dessa forma, decidimos desabilitar o acesso ao Rumble para usuários no Brasil enquanto contestamos a legalidade das demandas dos tribunais brasileiros”, diz o anúncio de Pavlovski.

Pavlovski se diz “decepcionado” com as decisões judiciais no Brasil. “Esta ação não terá um efeito sobre nosso negócio, mas esperamos que os tribunais brasileiros reconsiderem suas decisões para que possamos restaurar o serviço em breve”. Ao publicar no X (ex-Twitter) o anúncio sobre a desativação da plataforma no Brasil, Pavlovski disse que não será “intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble”.

