A consolidação da inteligência artificial no mercado de trabalho brasileiro também se reflete nos salários. Um levantamento do Infojobs, site de empregos mais usado no país, com base em dados de 2025, indica que cargos com foco em IA apresentam médias salariais superiores às de funções tradicionais.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Os dados apontam que posições ligadas à inteligência artificial vêm registrando remunerações mais elevadas, evidenciando uma forte demanda por profissionais qualificados e sinalizando um cenário de disputa por talentos que tende a se intensificar ao longo de 2026.
Entre os níveis hierárquicos analisados, os cargos de especialista se destacam, com média salarial em torno de R$ 10 mil. Essas posições estão geralmente associadas a áreas como ciência de dados, engenharia de dados, automação, inteligência artificial aplicada e análise avançada de informações.
“A valorização salarial está diretamente ligada à escassez de profissionais já preparados e à capacidade de transformar dados e tecnologia em decisões estratégicas para o negócio”, afirma Patricia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, grupo detentor do Infojobs.
Os cargos de analista concentram o maior volume de vagas com foco em IA e apresentam média salarial de aproximadamente R$ 5.100. Essas funções atuam na interface entre tecnologia e estratégia, aplicando soluções inteligentes para otimizar processos e apoiar a tomada de decisão.
Funções de nível operacional, que já incorporam o uso de ferramentas baseadas em IA no dia a dia, também apresentam remuneração competitiva, com média salarial em torno de R$ 3.800, refletindo o impacto da tecnologia na produtividade dessas posições.
Cargos de assistente e encarregado aparecem com médias salariais próximas de R$ 4 mil, enquanto posições de trainee alcançam cerca de R$ 5 mil. Já estágios ligados a tecnologia, marketing e dados registram média salarial em torno de R$ 2 mil.
Para Patricia Suzuki, a diversidade de faixas salariais demonstra que a inteligência artificial cria oportunidades para profissionais em diferentes estágios da carreira. “A IA não está restrita a cargos sêniores. Profissionais em início de trajetória também podem e devem se beneficiar, desde que invistam nessa qualificação”, destaca.
Mais pesquisa e salários
Uma pesquisa da PwC aponta que profissionais com habilidades em inteligência artificial e análise de dados podem receber salários até 25% superiores aos de colegas em funções semelhantes sem essas competências.
Já um levantamento da consultoria Mercer indica que empresas que avançam na transformação digital tendem a revisar suas estruturas de remuneração para atrair e reter talentos com competências estratégicas em tecnologia e dados.
“O mercado passa a valorizar cada vez mais profissionais que unem conhecimento técnico, visão de negócio e capacidade analítica. Essa combinação se tornou um diferencial competitivo, e com a consolidação da inteligência artificial como ferramenta facilitadora do dia a dia e das ações, fica evidente a necessidade de ter pessoas que estejam aplicando essa tecnologia de forma consciente em suas atividades”, reforça a executiva do Infojobs.
Patricia complementa que com base nos dados de 2025, o cenário projetado para 2026 indica que a qualificação em inteligência artificial terá impacto direto na remuneração e na empregabilidade. Para os profissionais, investir em aprendizado contínuo deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade.
Leia + sobre tecnologia e ciência