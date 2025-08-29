Santa Bárbara recebe o 11º Encontro de Veículos Antigos em setembro

Santa Bárbara d’Oeste já tem encontro marcado com os apaixonados por carros clássicos e raridades. O 11º Encontro de Veículos Antigos será realizado nos dias 13 e 14 de setembro, a partir das 9 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. A entrada solidária é a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Aos proprietários das relíquias automotivas a participação também é solidária. Cada veículo participante deve contribuir com 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

Mais do que um ponto de encontro para colecionadores, o evento promete ser uma experiência para todas as idades. Além da exposição de carros com 30 anos ou mais de existência, o Encontro contará com praça de alimentação com food trucks locais, playground infantil, mercado de pulgas, além de shows musicais ao vivo e um especial de Flashback.

Confira a programação musical:

Dia 13 de setembro (sábado), das 9 às 24h

10h – Banda Black Opala

12h30 – Banda Uppercut

15h – Banda GTC

17h30 – Banda Single Pop

20h – Flashback com DJ Poti

Dia 14 de setembro (domingo), das 9h às 18h

9h30 – CPK Rock Band

12h – Rising Power (tributo ao AC/DC)

14h – Sapos da Noite

16h30 – Sorteios e confraternização

O 11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube Air Cooled SBO, e conta com apoio do Fundo Social de Solidariedade.

Serviço:

11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 13 e 14 de setembro de 2025, a partir das 9 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis

