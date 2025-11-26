Santa Bárbara, 207 anos: programação festiva com Natal das Árvores e Casa do Papai Noel

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou oficialmente a programação especial em comemoração aos 207 anos do Município. A agenda reúne uma série de atrações gratuitas, com destaque para o tradicional Natal das Árvores e para a Casa do Papai Noel, além de espetáculos temáticos, apresentações artísticas e atividades religiosas que marcam o período festivo.

O ponto alto da abertura ocorre tradicionalmente em 4 de dezembro, data em que o Município celebra seu aniversário, a partir das 19 horas. Neste dia, o Coral Municipal de Santa Bárbara – Vozes Bárbaras apresenta a Cantata de Natal, inaugurando a iluminação especial que transforma a Praça Central e o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” em cenários iluminados pela magia da temporada.

Este ano, o Natal das Árvores contará com mais de 321 mil lâmpadas de LED em tons de azul, vermelho e branco frio e 230 ornamentos natalinos reforçando a proposta de criar um ambiente visualmente marcante, estimulando moradores e turistas a registrarem suas melhores fotos instagramáveis. Todos os dias, às 19h30, até 5 de janeiro de 2026, ocorrerá o acendimento da decoração natalina, acompanhado de trilha sonora.

Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel é apresentada nesta edição pelo Supermercados Pague Menos que convida o público a prestigiar em um cenário mágico, repleto de afeto, tradição e fantasia. A decoração de Natal, inspirada no universo Gingerland, ganha vida com elementos adaptados do projeto original do renomado decorador Thiago Firmo, de Joinville, com painéis patrocinados pela Party Sign, criando uma atmosfera acolhedora que celebra a infância, o imaginário e todos os encantos da época mais esperada do ano.

Para essa edição especial, o espaço receberá uma composição exclusiva de estampas e estruturas, onde o protagonista é o mundo dos biscoitos natalinos. Cada detalhe foi pensado para despertar memórias, sorrisos e aquele sentimento de casa aconchegante.

O bom velhinho fará sua estreia na Casa do Papai Noel, montada no Centro de Memórias, no dia 8 de dezembro, às 19h30 – acompanhado de bailarinos, ginastas, atores e cantores do Laboratório de Dança Fernanda Araújo e Núcleo Artístico Corpus (NAC), trazendo ao público o espetáculo “Era uma vez o Natal”.

O Papai Noel atenderá as crianças também nos dias 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 de dezembro, a partir das 19 horas; e nos dias 15 e 21 após espetáculo que será apresentado novamente, sempre às 19h30.

Confira a programação completa:

Dia 4 de dezembro (quinta)

18h – Missa de Aniversário da cidade

Local: Paróquia Santa Bárbara (Igreja Matriz)

19h – Natal das Árvores

Local: Praça Central

Dias 6 e 7 de dezembro (sábado/domingo)

18h – Missa e Show de Prêmios

Local: Igreja Matriz

Dia 8 de dezembro (segunda)

19h30 – Espetáculo “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 9 de dezembro (terça)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Coral Vozes Especiais com Pernas da Alegria

Local: Praça Central

Dia 10 de dezembro (quarta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dia 11 de dezembro (quinta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Concerto de Final de Ano com OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara)

Local: Praça Central

Dia 12 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel – Centro de Memórias

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dias 13 e 14 de dezembro (sábado/domingo)

18h – Missa e Show de Prêmios

Local: Igreja Matriz

Dia 15 de dezembro (segunda)

19h30 – Espetáculo “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 16 de dezembro (terça)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Natal com COMUB (Corporação Musical União Barbarense)

Local: Praça Central

Dia 17 de dezembro (quarta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Flash Christmas com Grupo Fênix

Local: Praça Central

Dia 18 de dezembro (quinta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dia 19 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Drums Gospel com alunos do Instituto Dragone

Local: Praça Central

Dia 20 de dezembro (sábado)

20h – Apresentações da Orquestra Barbarense de Violas e Orquestra Feminina de Viola Caipira

Local: Praça Central

Dia 21 de dezembro (domingo)

19h30 – “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Endereços:

Praça Central – entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Paróquia Santa Bárbara (Igreja Matriz) – Praça Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

