Seo Domingos Oliveira, de 82 anos, está desaparecido desde esta terça-feira (25/11/2025) em Americana. A última vez que ele foi visto foi por volta de 12h, nas proximidades do bairro Zanaga.

A família pede que a comunidade, que sempre ajuda e compartilha nas buscas, divulgue a informação para ampliar o alcance.

Qualquer detalhe pode ser essencial. Informações: (19) 99598-3827.

