Santa Bárbara; água volta e DAE trabalha pra limpar ruas

Com os sistemas de captação de água, tratamento e distribuição já recuperados após as chuvas, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste mobiliza equipes para atuar junto a Prefeitura nas ações de limpeza de ruas e remoção de móveis danificados das residências atingidas pelas águas.

As ações para o retorno do abastecimento de água se deram logo que as operações da Estação Elevatória Santa Alice (Represinha) foram paralisadas na manhã de segunda-feira (3), com a invasão das águas.

De imediato, as equipes operacionais do DAE se concentraram no salvamento de cinco motores de bombeamento da água, instalados na estação, deixando-os suspensos por guindastes e sem contato com a água, medida que evitou danos nos equipamentos e que foi relevante junto com as demais ações realizadas assim que baixou o nível da água.

Além das ações e esforços conjunto dos setores da autarquia na retomada do abastecimento de água no município, o DAE auxiliou a Prefeitura na recuperação pós cheia das áreas afetadas, utilizando caminhões, máquinas e pessoal na limpeza de ruas e no descarte de móveis danificados das residências afetadas pelas chuvas.

Santa Bárbara e a enchente

Santa Bárbara teve enchente forte na segunda-feira depois de muitos anos. Ao todo, mais de 200 famílias ficaram desabrigadas e faltou água em parte da cidade.

