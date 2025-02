A vereadora Jacira Chávare anunciou a vinda da Carreta do Amor para Americana nos dias 27 e 28 de fevereiro, uma conquista viabilizada por meio de parceria com a deputada federal Maria Rosas (Republicanos). A carreta oferecerá 120 mamografias e 80 exames de Papanicolau, ajudando a reduzir a fila de espera por esses exames essenciais na rede pública de saúde.

Leia + sobre política regional

A unidade móvel do Hospital de Amor percorre diversas cidades para realizar exames preventivos de câncer de mama e colo do útero, garantindo mais acesso à saúde da mulher.

As vagas serão direcionadas às pacientes que já aguardam na fila de espera, e o atendimento será agendado pelas unidades de saúde do município.

Fala Jacira

“Garantir o acesso a exames preventivos é fundamental para o cuidado com a saúde da mulher. O câncer de mama e o câncer de colo do útero são doenças que, quando detectadas precocemente, aumentam muito as chances de tratamento e cura. Muitas mulheres enfrentam longas esperas para conseguir esses exames na rede pública, e a chegada da Carreta do Amor é um passo importante para reduzir essa fila e proporcionar mais dignidade no atendimento. Essa conquista só foi possível graças ao apoio da deputada Maria Rosas e ao compromisso de buscar soluções concretas para a nossa cidade. Vamos continuar trabalhando para que mais ações como essa aconteçam em Americana”, disse Jacira.

A iniciativa faz parte do compromisso da vereadora Jacira Chávare com a saúde e o bem-estar da população feminina. O atendimento será realizado com encaminhamento das UBSs, e as pacientes que necessitarem de acompanhamento médico terão o suporte necessário na rede pública.

Mais informações sobre o agendamento serão divulgadas em breve.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP