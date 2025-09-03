O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o reitor da Fundação Hermínio Ometto, professor Dr. José Antonio Mendes, anunciaram nesta terça-feira (2) a solicitação de mais oito cursos de graduação para o campus Santa Bárbara da FHO.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Além dos cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Pedagogia – todos aprovados com o conceito 5 | nota máxima pelo Ministério da Educação, já credenciados e que terão suas aulas já no primeiro semestre de 2026 – foram solicitados oficialmente ao Ministério da Educação os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Química (Bacharelado).

“A nova solicitação de oito cursos, somada aos quatro cursos que já terão início em 2026, demonstram que a FHO, entidade com mais de 50 anos de existência e know-how incrível, veio para ficar e escrever uma linda história em Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Graduação em Santa Bárbara

“Temos em Araras 23 cursos de graduação. E pretendemos iniciar a nossa trajetória em Santa Bárbara já com 12 cursos. É o primeiro passo para que possamos trazer, em novas etapas, todos os cursos também para este campus”, acrescentou o reitor professor Dr. José Antonio Mendes.

Localizado às margens da rodovia Luís Ometto (SP-306), o campus Santa Bárbara da FHO já recebe a visita de escolas públicas e particulares de toda a região. No dia 4 de outubro a entidade promoverá o “FHO de Portas Abertas”, oportunidade em que os interessados poderão visitar o campus e conhecer toda a estrutura disponibilizada.

Fundada em 1973, a Fundação Hermínio Ometto conta com mais de 500 colaboradores e 7 mil alunos matriculados, com missão de oferecer um ensino de excelência para formar profissionais capacitados e cidadãos comprometidos com a construção de um mundo mais sustentável.

Leia Mais notícias da cidade e região