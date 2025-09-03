Orçamento 2026: deputados estarão em Americana nesta 6ª para ouvir população

Neste dia 5 é oportunidade de apresentar as principais demandas da cidade e região

Leia + sobre política regional

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) desembarca em Americana nesta sexta-feira, dia 5, para a realizar mais uma audiência pública do Orçamento estadual para 2026. O encontro está marcado para às 18h, na Câmara Municipal. A cidade possui aproximadamente 246,6 mil habitantes, segundo o IBGE.

“Participe e faça a diferença! As audiências do Orçamento 2026 são oportunidades únicas para você expressar as necessidades e prioridades da cidade. A sua participação é fundamental para garantir que os recursos do Estado sejam aplicados de maneira que reflita as verdadeiras demandas da sua região”, diz a divulgação da Alesp.

O deputado estadual Dirceu Dalben vai presidir a audiência enquanto membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. Segundo ele, é um momento único para população, lideranças, prefeitos, vereadores e sociedade civil organizada discutirem o Orçamento do Estado de São Paulo. “Cada cidade e região possui a sua particularidade. Ouvindo a população lá na ponta, conseguimos planejar e elaborar um orçamento melhor, mais bem distribuído”, ressaltou.



‍

Orçamento ‍

Entre os dias 7 de agosto e 10 de setembro, os integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e demais parlamentares da Alesp viajarão 30 cidades de diferentes regiões do Estado para consultar, direto com os cidadãos, quais são as principais demandas dos municípios paulistas. ‍

Todo o trabalho produzido durante esses encontros será incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA). Essa lei prevê a arrecadação estadual e fixa as despesas do ano seguinte. É o documento pelo qual são planejados e detalhados os investimentos em diversas áreas, como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Investimentos

Vereador em Americana, Marcos Caetano (PL) pretende sugerir emendas ao Orçamento do Estado para investimentos nas áreas da Saúde e Educação. “É importante a presença do Dirceu Dalben, um deputado municipalista, para aproximar os vereadores e a população, impactando no dia a dia da cidade e região”, destacou. “Por esse motivo, defendemos a participação popular e envolvimento com o Orçamento”, finaliza.

“É oportunidade de conhecermos e opinar sobre a Lei Orçamentária Anual, que define como serão aplicados os recursos do próximo ano no Estado. Incluindo investimentos em várias áreas”, completa Caetano. A audiência será transmitida pelo canal do YouTube da Alesp. O público poderá participar presencialmente ou enviar sugestões por meio do site do Legislativo estadual.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP