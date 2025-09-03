Três homens que circulavam com um VW Jetta na av Brasil em Americana foram abordados em ação da Guarda Municipal na noite desta terça feira.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

OP. AZUL MARINHO/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO/TRÁFICO DE DROGAS

R. ABRAHIM ABRAHAM, 97. RES. NARDINI

BO GM N. 9353/2025

início: 02’30

BOPC: MW0412-1/2025. 4⁰ DP

SUBINSPETORIA R-234

SUBINSP. AGUILERA

GCM FRIEBOLIM

APOIOS:

VTR-226

GCMF THATIANA

GCM EDSON

GCM FAUSTO

VTR-224

GCM FAGNANI

GCM BERNARDO

AUTORES:

01- M H B C

02- A S

03- C W D

VEÍCULO: VW Jetta

Cor: preta

Ano: 2012

Placa: FEH-7965

APREENSÕES:

Veículo

Pistola Taurus PT 57 S 7.65

3 celulares

Pertences

4 eppendorff de cocaina

síntese:

Está equipe em patrulhamento intensificado durante operação azul marinho pela avenida Brasil, no intuito de coibir toda e qualquer atividade criminosa, quando ao aproximar do posto Ipiranga, digo avenida Brasil número 2214, está equipe percebeu um veículo VW Jetta na cor preta, ocupado por três indivíduos em baixa velocidade, sendo que o motorista ao perceber a equipe imprimiu maior velocidade ao veículo, e chegando em frente ao pq ecológico virou a esquerda e acessou a rua Abrahim Abraham sentido rodovia, no que foi acompanhado pela equipe e dado o primeiro sinal de parada ao condutor do veículo, foi ignorado, assim como o segundo e terceiro sinal, após o quarto sinal sonoro e luminoso o condutor parou o carro em frente a APAE.

Em seguida a equipe verbalizou com os indivíduos dando ordens legais e de forma clara e firme aos indivíduos, no que se mostravam resistentes em seguir. Após a chegada do apoio foi possível fazer buscas pessoal nos indivíduos e identifica-los. Com o condutor do veículo Matheus, localizado somente um celular. Passageiro identificado como Alexandre, localizado um eppendorff de cocaína e carteira. E o segundo passageiro que se encontrava no banco de trás, identificado como Cristofolin localizado dois celulares e uma corrente dourada. Em busca veicular, localizado embaixo do banco do passageiro uma pistola na plataforma Beretta marca Taurus modelo 57 S no calibre 7.65 com a numeração do chassi suprimida e entre o banco e a porta no assoalho mais três eppendorff de cocaína. Indagados Alexandre assumiu a propriedade da pistola e do entorpecente. Não sendo localizado mais nada de interesse policial no veículo. Diante o exposto detidos e algemados para inibir e minimizar o risco de fuga. Indivíduos e veículo conduzidos a CPJ e fatos apresentados à autoridade policial delegado de policial Dr Robson Gonçalves de Oliveira, que deliberou pelo registro do BOPC, registrado pelo escrivão Jary Junior. Na CPJ foi apreendido a pistola, óculos de sol, relógio, brinco, anel, carteira e duas correntes pertencentes ao alexandre. Uma corrente e dois celulares pertencentes ao Cristofolin. Um celular, carteira e veículo de propriedade de Mateus. Entorpecente apreendido e encaminhado a polícia científica para perícia e constatação. A autoridade policial ainda ratificou a prisão em flagrante em desfavor de Matheus e Alexandre, os recolhendo ao ergástulo público de Sumaré, onde aguardarão por audiência de custódia. Já Cristofolin ouvido em termo próprio e liberado.