A Saúde de Santa Bárbara d’Oeste foi destaque durante a 18ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças – ExpoEpi, promovida pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, entre os dias 14 e 17 de abril, em Brasília (DF).

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O Município foi premiado em 2º lugar na área “Sistemas de Informação, Transformação Digital e Melhoria da Qualidade das Informações em Saúde”, com o relato da experiência “Qualidade da Informação em Saúde e Vigilância Digital: Uso do Sensoriamento Remoto para Aprimorar a Análise de Risco de Escorpionismo em Áreas Urbanas”.

O evento reuniu e divulgou práticas exitosas do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o território nacional. Durante a edição, mais de 30 mil trabalhos foram submetidos, distribuídos em 15 categorias. Santa Bárbara d’Oeste foi o único representante do Estado de São Paulo selecionado para a final e o único entre os finalistas com foco em animais peçonhentos, especificamente escorpiões.

O diretor de políticas públicas da Secretaria de Saúde e autor da experiência exitosa, Thiago Salomão de Azevedo, recebeu a premiação em nome do município. A iniciativa barbarense na saúde pública municipal vem demonstrando como o uso de imagens de satélite pode transformar a Vigilância Epidemiológica e tornar as ações mais estratégicas. A proposta utilizou dados de escorpionismo integrados a essas imagens, permitindo identificar áreas urbanas mais propícias à ocorrência de acidentes com escorpiões e, assim, delimitar zonas de risco com maior precisão.

“Com base nessa leitura territorial, o município passou a orientar de forma mais assertiva as ações de campo, priorizando regiões mais vulneráveis e qualificando o planejamento das equipes de controle. Além de melhorar a organização dos dados, a iniciativa fortaleceu a capacidade de análise local e abriu caminho para a formulação de políticas públicas mais direcionadas, baseadas em evidências e alinhadas às necessidades reais da população”, explicou Azevedo.

Experiência de Santa Bárbara

“A experiência reforça como o uso inteligente de tecnologias acessíveis pode apoiar não apenas a vigilância, mas também a tomada de decisões e a construção de políticas públicas mais eficazes, servindo de referência para outros municípios brasileiros”, completou.

Durante o evento, além do trabalho apresentado e agraciado, Azevedo teve a oportunidade de dialogar com importantes lideranças da Saúde, como o atual coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde, Francisco Edilson Ferreira de Lima Júnior, e os membros da sua equipe técnica, Flávio Santos Dourado e Etnna Jesus Leal, além de gestores e técnicos de outros Municípios e Estados presentes na Mostra.

Realizada desde 2001, a ExpoEpi tem papel estratégico no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), ao valorizar experiências exitosas desenvolvidas nos territórios. Ao longo de suas edições, o evento tem contribuído para o aprimoramento das políticas públicas e para o fortalecimento de uma vigilância em saúde mais responsiva, equitativa e resiliente.

Neste ano, a Mostra ganhou ainda mais relevância ao adotar como tema central “Saúde e Mudanças Climáticas”. A proposta foi promover uma reflexão qualificada sobre os impactos das transformações ambientais na saúde pública e destacar a importância de respostas integradas, inovadoras e baseadas em evidências para a proteção das populações.

Como lidar em caso de acidentes com escorpiões

Em caso de acidente com escorpião, o cidadão deve procurar imediatamente atendimento médico e não realizar procedimentos caseiros. No caso de crianças menores de 10 anos, os pais devem procurar preferencialmente o Pronto Socorro “Dr. Edison Mano”.

Para esclarecimento de dúvidas e mais informações, as pessoas podem entrar em contato com o Departamento de Vigilância em Zoonoses, pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Abaixo algumas medidas simples que podem ajudar a evitar acidentes:

– Verificar calçados e roupas antes de vestir;

– Verificar os brinquedos e guardá-los em recipientes fechados;

– Manter vedados os ralos, pias, tanques, caixas de gordura e outras aberturas da rede de esgoto;

– Eliminar entulhos e lixo do quintal;

– Vedar frestas em portas e janelas;

– Rebocar paredes e eliminar frestas de muros;

– Vedar frestas em interruptores e bocais de lâmpadas;

– Manter material de construção organizado e eliminar materiais inservíveis.