Formações presenciais gratuitas serão promovidas, neste mês, pelo Fundo Social de Solidariedade

O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia promoverá, neste mês, mais dois cursos profissionalizantes gratuitos. São eles: Liderança e Kokedama, ambos em parceria com instituições como o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

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As duas formações são presenciais e já estão com inscrições abertas. Datas, horários, locais, perfis do(a) aluno(a), objetivos e links para inscrições podem ser conferidos abaixo.

Curso de “Liderança” (24h) – em parceria com o Senai Hortolândia

Perfil do aluno: Ter 16 anos ou mais e haver concluído o Ensino Fundamental

Link: https://forms.gle/bMmhdkqYLcFySCiu6

Total de vagas: 20

Dias de aula: terças, quartas, quintas e sextas-feiras

Horário: das 13h às 16h30.

Início: 22/04/2026

Final: 05/05/2026

Local: Igreja do Nazareno-Rosolém, na Rua Ercílio Antônio Meira, 777, Jd. Santa Izabel.

Objetivo: desenvolver competências essenciais para a gestão eficaz de equipes e processos, preparando profissionais para atuar de forma estratégica no ambiente organizacional. Destinado a profissionais que desejam assumir posições de liderança ou aprimorar sua atuação como líderes, o curso do Senai contribui para o fortalecimento do perfil profissional, aumentando a competitividade e a capacidade de gerar resultados positivos para as organizações.

Curso de “Kokedama” (16h) – em parceria com o Senac e Sebrae

Perfil: jovens e adultos acima de 18 anos que desejam aprender uma nova habilidade de forma prática.

Link: https://forms.gle/vXxktzKtrwCaJWnS8

Total de vagas: 18

Dias de aula: segundas e quartas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Início: 27/04/2026

Término: 13/05/2026

Local: Centro Pastoral D. Bruno Gamberini, Rua Sebastião de Paula, 57, Vila Real

Objetivo: ensinar a arte do Kokedama, uma técnica japonesa de cultivo que transforma plantas em lindos arranjos naturais, ideais para decoração ou até mesmo para gerar renda.