O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, se prepara para receber, neste domingo (26), às 15h, “Os Saltimbancos – O Musical”. A montagem apresenta a aventura vivida por quatro animais que, cansados dos maus-tratos de seus tutores, decidem fugir em busca de liberdade e dignidade. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 15 a R$ 50 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

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Inspirada no conto dos Irmãos Grimm, “Os Músicos de Bremen”, a obra ganhou notoriedade no Brasil com a tradução e adaptação de Chico Buarque, com músicas em parceria com o compositor Luiz Henriquez. A história do Jumento, do Cachorro, da Galinha e da Gatinha permanece como um hino à amizade, à solidariedade e à força do coletivo.

Espetáculo Os Saltimbancos

O espetáculo tem entre seus diferenciais a execução musical ao vivo, com direção musical de Rudah Silva e coordenação de Thiago Silva. A direção coreográfica é de Daniela Fischer, licenciada em Dança (Artes Corporais) pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e especialista em Arte-Educação pela Universidade de São Paulo (USP). A direção geral é assinada por Benê Silva, com produção da Ceart – Centro de Artes.

“‘Os Saltimbancos’ é uma ótima pedida para o público infantil, mas também dialoga com os adultos, especialmente àqueles que cresceram ouvindo as canções de Chico Buarque. A história aborda temas profundos como exploração, abandono, sonho e recomeço. Unidos em torno dos mesmos sonhos e ideais, os personagens percebem que, sozinhos, são apenas animais, mas juntos são fortes”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol.