Dança dos Supermecados na região. As redes Paraná e PagueMenos decidiram fechar unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Paraná, que chegou à região pouco antes da pandemia, decidiu fechar a unidade da esquina da rua Dom Pedro com avenida Abdo Najar em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Circula a informação que a rede de supermercados também estaria com outras unidades em vista de fechar as portas. A loja do Nova Americana, que ainda não fechou, deve ser reaberta agora com a administração da rede Davita.

Supermercado PagueMenos fecha loja tradicional

A Rede de Supermercados Pague Menos informou que vai encerrar suas atividades da loja 40 situada na Rua Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste.

A loja segue com atendimento ao público até este sábado (25).

“Com o objetivo de otimizar o atendimento e oferecer um ambiente ainda mais completo, confortável e eficiente, a Rede concentrará seus esforços na unidade localizada no bairro Firenze, na avenida Prefeito José Maria de Araujo Junior, que conta com estrutura mais ampla, maior variedade de produtos e uma experiência de compra mais moderna e conveniente para os clientes. A unidade do Firenze atende plenamente à demanda da região, com corredores espaçosos, estacionamento facilitado, mix diversificado e serviços que proporcionam mais praticidade no dia a dia dos consumidores”, afirmou a empresa.