Dança dos Supermecados na região. As redes Paraná e PagueMenos decidiram fechar unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O Paraná, que chegou à região pouco antes da pandemia, decidiu fechar a unidade da esquina da rua Dom Pedro com avenida Abdo Najar em Americana.
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Circula a informação que a rede de supermercados também estaria com outras unidades em vista de fechar as portas. A loja do Nova Americana, que ainda não fechou, deve ser reaberta agora com a administração da rede Davita.
Supermercado PagueMenos fecha loja tradicional
A Rede de Supermercados Pague Menos informou que vai encerrar suas atividades da loja 40 situada na Rua Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste.
A loja segue com atendimento ao público até este sábado (25).
“Com o objetivo de otimizar o atendimento e oferecer um ambiente ainda mais completo, confortável e eficiente, a Rede concentrará seus esforços na unidade localizada no bairro Firenze, na avenida Prefeito José Maria de Araujo Junior, que conta com estrutura mais ampla, maior variedade de produtos e uma experiência de compra mais moderna e conveniente para os clientes. A unidade do Firenze atende plenamente à demanda da região, com corredores espaçosos, estacionamento facilitado, mix diversificado e serviços que proporcionam mais praticidade no dia a dia dos consumidores”, afirmou a empresa.
Os funcionários da unidade da Rua 13 de Maio (loja 40) serão realocados para outras lojas próximas, segundo a Rede.
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