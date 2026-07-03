A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para participação no Desfile Cívico de 7 de setembro. Os grupos interessados devem se inscrever até as 23 horas do dia 20 de julho, pelo site culturasbo.com/editais.

Poderão participar organizações vinculadas à União, Estado ou Município; instituições de ensino das redes municipal, estadual e particular; entidades assistenciais e de utilidade pública; fundações, institutos, associações e coletivos culturais; e entidades religiosas.

A organizações vinculadas à União, Estado ou Município, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e secretarias da administração municipal, estão isentas do período de inscrição. Escolas municipais do Fundamental I têm participação garantida independente da ordem cronológica de inscrição.

Lista

Foi estabelecido um limite máximo de 45 agremiações participantes. A lista de grupos habilitados para participar do evento será divulgada no dia 27 de julho.

O desfile ocorrerá das 8 às 12 horas, na Rua 21 de Abril e na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com concentração a partir das 7h30. O tema deste ano é “Infâncias brasileiras: raízes, cantos e poesia”, que se justifica pela importância de valorizar o direito ao brincar e a pluralidade cultural que constitui a identidade dos brasileiros.

Ao unir a ancestralidade indígena e afro-brasileira à ocupação democrática das cidades, à ciência e à consciência ecológica, o evento celebra a infância como território de criatividade, inclusão e cidadania. A proposta convida a comunidade escolar a reconhecer o protagonismo infantil e a importância de um futuro sustentável, justo e democrático, pautado na sensibilidade e nos direitos fundamentais das crianças.

O regulamento do desfile foi publicado no Diário Oficial desta quarta. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Educação.