62ª escola da Prefeitura tem obra poderá atender a 630 alunos, em dois turnos

Além da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Jd. Nova Alvorada, a rede municipal de ensino de Hortolândia ganhará outra unidade própria em 2027.

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A 62ª unidade de ensino será a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Parque Vasconcellos, que já está em construção.

A Ordem de Serviço para o início das obras foi dada em 11 de fevereiro deste ano. A obra, iniciada neste mês, é realizada pela Arcon, empresa vencedora da licitação, e está em fase de fundação. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o prazo de conclusão é de 12 meses, com previsão de término para 11/02/2027.

De acordo com informações constantes no site do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) , o Projeto prevê que a nova unidade seja uma escola de um pavimento, com área construída de 1.424,91 m² e capacidade para receber cerca de 630 alunos em dois turnos (matutino e vespertino) e 315 alunos em período integral. Ela atenderá a demanda dos bairros Parque Orestes Ôngaro, Parque Vasconcellos, Bella Ville e adjacências.

Parque Vasconcellos

A escola está localizada na Rua Felipe de Araújo Bento (antiga Rua 12), no PQ. Vasconcellos, em uma área de 3.589,39 m². O imóvel terá 9 salas de aula, sala de reuniões, 2 salas multiuso, playground, quadra e sala de recursos multifuncionais, além de coordenação, secretaria, direção, cozinha e copa de funcionários.

A obra acontece por meio de convênio com o Governo Federal via Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O custo total da construção é de R$ 9.135.500,00, sendo que R$ 8.221.950,00 serão repassados pelo FNDE e R$ 913.550,00 de contrapartida municipal.

“Para nós, é uma conquista entregar mais uma nova unidade de ensino para Hortolândia. Nós sabemos o quanto a educação é transformadora e fundamental na vida de uma criança e de sua família. Trazer essa nova escola para atender a demanda da região é de extrema importância. É a garantia de que toda a comunidade terá acesso a uma escola mais próxima, totalmente nova e acessível, oferecendo o acolhimento e a qualidade que os nossos estudantes merecem”, afirma a secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Simone Locatelli.

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