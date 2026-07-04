Polícia Rodoviária deteve homem de 28 anos e mulher de 32 na Anhanguera (SP-330) com roupas e brinquedos; novo caso no shopping

Na noite desta quinta-feira (2) a Polícia Militar Rodoviária (PMR), através do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), prendeu um homem de 28 anos e uma mulher de 32 na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa. A dupla furtou roupas e brinquedos – avaliados em R$ 5 mil – de lojas no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

É o segundo caso, em menos de dois meses, em que o shopping é alvo desse tipo de crime. A ocorrência anterior foi no dia 27 de maio, ocasião em que três mulheres foram presas após furtarem mercadorias de uma das lojas do empreendimento. Na oportunidade, foram recuperados cerca de R$ 8 mil em produtos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a abordagem ao veículo marca Ford e modelo Ka ocorreu na Praça de Pedágio do km 118 da rodovia por volta das 22h. Os agentes da PMR apuraram que as mercadorias não continham notas fiscais e haviam sido furtadas das lojas C&A e Americanas.

Ocorrência

O casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante. Os policiais apreenderam um equipamento utilizado para retirar etiquetas e alarmes (tag), além de dois aparelhos de telefone celular, R$ 130 em dinheiro e o veículo.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher possui três passagens por furto e responde a medida cautelar por crimes patrimoniais praticados com o mesmo modo de atuação. A dupla acabou encaminhada ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu presa em flagrante por furto.

O Tivoli Shopping informou à imprensa que o caso está sendo devidamente averiguado pelas autoridades policiais, responsável pela confirmação dos fatos. O empreendimento reforçou que acompanha o assunto e prestará todo o suporte necessário às autoridades competentes.