O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) convida os partidos políticos a participarem de reunião, na próxima terça (7), às 15h, para apresentação de inovações relacionadas aos sistemas eleitorais para as Eleições 2026.

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O encontro virtual vai abordar novidades nas plataformas CANDex (utilizada para o registro de candidaturas) e Conta+JE (prestação de contas), bem como aspectos sobre o processo de registro.

As legendas podem se inscrever até esta sexta (3) pelo endereço eletrônico [email protected], informando o nome dos representantes que participarão da reunião e os seus respectivos e-mails.

Cada agremiação poderá indicar até três representantes para o encontro. O TRE-SP confirmará a inscrição com o envio das instruções de acesso à reunião virtual. Conforme o calendário eleitoral (Resolução TSE nº 23.760/2026), a partir de 20 de julho até 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar reuniões para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos.

Já os pedidos de registro de candidatura devem ser enviados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

TRE-SP lançou até manual

O TRE-SP publicou o Manual de Convenções e de Registro de Candidatura para as Eleições 2026, que reúne informações para orientar partidos, federações, candidatas e candidatos sobre a realização das convenções para a escolha das candidaturas, a apresentação e o acompanhamento dos pedidos de registro.

As regras sobre o tema estão dispostas na Resolução nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alterada pela Resolução nº 23.754/2026.

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