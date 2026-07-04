Os secretários municipais Rafael de Barros e Vinicius Ghizini representaram a Prefeitura de Americana, na noite de terça-feira (30), na festa de celebração dos 250 anos de independência dos Estados Unidos, no Consulado Geral do país norte-americano, em São Paulo.

OS dois são das pastas Desenvolvimento Econômico e Educação e Cultura e Turismo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Nosso papel foi o de representar o município e garantir o estreitamento de laços econômicos e culturais com os Estados Unidos. Ressalte-se que os Estados Unidos é um dos países com o qual Americana mais firma parcerias econômicas”, disse Rafael de Barros.

No último mês, Americana sediou a exposição fotográfica StateFairsUSA

– Tradição, Agricultura e Comunidade, que ocorreu na Biblioteca Municipal. A mostra celebrou os 250 anos de independência dos Estados Unidos e foi resultado de uma parceria inédita entre a Prefeitura e a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.