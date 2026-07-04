Serviços lideram as contratações na região; no Brasil, mais de 2,2 milhões de admissões foram registradas no mês

A Região Metropolitana de Campinas registrou 54.170 admissões com carteira assinada em maio, conforme dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. No mesmo período, foram contabilizados 54.205 desligamentos.

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O levantamento contempla os municípios de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Serviços concentram maior volume de admissões

Entre os setores econômicos, os serviços concentraram o maior número de admissões na região, com 27.914 contratações registradas em maio, representando 51,53% do total. Em seguida aparecem o comércio, com 12.051 admissões, e a indústria, com 9.308 novos vínculos formais.

Ensino médio completo lidera perfil das admissões

Os trabalhadores com ensino médio completo representaram a maior parte das admissões realizadas na região em maio. Ao todo, foram 36.400 contratações, equivalente a 67,20% das admissões registradas no período.

Na sequência aparecem trabalhadores com ensino superior completo, com 5.474 admissões, e profissionais com ensino médio incompleto, que somaram 3.697 contratações.

Jovens concentram maior participação nas contratações

A faixa etária entre 18 e 24 anos liderou as admissões na região, com 13.979 registros em maio. Na sequência aparecem os trabalhadores entre 30 e 39 anos, que somaram 13.569 admissões, enquanto a faixa de 40 a 49 anos contabilizou 10.129 contratações.

Os homens representaram 51,88% das admissões realizadas no período, com 28.106 contratações, enquanto as mulheres responderam por 26.064 admissões, equivalente a 48,12% do total.

Brasil registra mais de 2,2 milhões de admissões formais

No cenário nacional, o Brasil contabilizou 2.207.303 admissões formais em maio, enquanto os desligamentos somaram 2.134.343 registros, segundo dados do Novo Caged.

Entre os setores da economia, os serviços registraram o maior saldo de empregos no mês, com 45.655 novos postos de trabalho, seguidos pela construção civil, que registrou saldo positivo de 12.096 vagas.

O saldo positivo foi registrado em 22 das 27 unidades da Federação. São Paulo liderou a geração de empregos, com 18.224 novos postos de trabalho, seguido por Espírito Santo (9.532) e Rio de Janeiro (9.195).

Jovens e trabalhadores com ensino médio concentram geração de empregos

O resultado de maio foi positivo tanto para mulheres, com saldo de 51.848 postos de trabalho, quanto para homens, que registraram 21.112 vagas.

Os trabalhadores de até 24 anos concentraram o maior crescimento no período, com saldo positivo de 90.503 empregos. Entre os níveis de escolaridade, os profissionais com ensino médio completo registraram saldo de 60.509 vagas, seguidos pelos trabalhadores com ensino médio incompleto, com 7.058 novos postos.

Trabalho temporário supera 83 mil admissões em maio

O trabalho temporário também manteve forte movimentação em maio. No período, o Brasil contabilizou 83.937 admissões, com saldo positivo de 3.662 postos de trabalho. O setor de serviços concentrou a maior parte das contratações temporárias, respondendo por 83.652 admissões registradas no mês.

Para a gerente regional da Employer Recursos Humanos em Campinas, Camila Rodrigues, a modalidade continua desempenhando um papel importante para empresas que precisam atender demandas específicas e para trabalhadores que buscam oportunidades de inserção no mercado.

“O trabalho temporário continua sendo uma ferramenta importante para oferecer flexibilidade às organizações e ampliar oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Além de atender necessidades pontuais das empresas, essa modalidade permite que muitos profissionais adquiram experiência, desenvolvam novas competências e aumentem suas chances de efetivação”, afirma.

Direitos do Trabalhador Temporário na Região Metropolitana

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.