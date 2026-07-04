Uma decisão da Justiça no Distrito Federal afastou o deputado Alex Manente do comando nacional do Cidadania. O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) deu ganho ao grupo que disputa com o deputado paulista nesta sexta-feira (3).
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A decisão, do desembargador Rômulo de Araújo Mendes, anula na prática o congresso convocado pelo grupo de Roberto Freire e Alex Manente que elegeu o novo comando do partido.
A nova decisão favorece o grupo liderado por Comte Bittencourt — que atualmente preside o PSB no Rio de Janeiro.
Manente fiador em Sumaré
Na região, Manente é o fiador da candidatura do presidente da Câmara de Sumaré Hélio Silva, que ficou no partido para vir candidato a deputado federal na eleição deste ano.
A alegação é que a reunião não teve o quórum mínimo exigido pelo estatuto do Cidadania. Dos 102 membros do diretório nacional, 65 assinaram um documento dizendo que não estavam presentes.
A disputa interna no Cidadania começou no ano passado, quando a Justiça determinou a destituição da direção presidida por Bittencourt e a posse do antigo presidente, Roberto Freire.
O motivo da liminar foi que a ata da reunião que mudou o comando partidário em 2023 não foi registrada em cartório.
À frente novamente da sigla, que tem quatro deputados na Câmara, Freire atuou para emplacar o deputado como presidente e manter a federação com o PSDB.
Para a CNN, Alex Manente afirmou que aguardará a publicação da decisão para se manifestar.
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