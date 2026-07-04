A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana passa a utilizar um novo número de telefone para atendimento ao público e contato com pacientes e familiares.

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O novo telefone da unidade é o (19) 2018-8995.

A alteração ocorre em razão da atualização do sistema de telefonia da unidade, com o objetivo de aprimorar a comunicação e o atendimento prestado à população.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes

por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.