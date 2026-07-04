Mais de 15 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste entraram em férias escolares na quinta-feira (2). As aulas retornam no dia 5 de agosto, com o início do segundo semestre letivo, e seguem até 18 de dezembro de 2026. Os profissionais da Educação voltam às unidades escolares no dia 3 de agosto, para planejamento escolar.

Durante as férias escolares, a Prefeitura intensificará, por meio de diversas frentes de trabalho, os serviços de manutenção, obras e reformas nas escolas municipais com o objetivo de qualificar os espaços de convivência, aprendizagem e desenvolvimento.

Entre os dias 20 e 31 de julho haverá mais uma edição gratuita da Colônia de Férias da Prefeitura, voltada para crianças de 4 a 11 anos matriculadas na Rede Municipal de Ensino, com atividades esportivas, jogos, brincadeiras e dinâmicas organizadas por faixa etária.

Os encontros serão realizados em quatro polos distribuídos em diferentes regiões da cidade: a EMEI “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores; a Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano; a Casa da Criança – ABE, na Vila Oliveira; e o Projeto SER, no Cruzeiro do Sul, das 11 às 16 horas.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou ainda pelo telefone (19) 3464-9449, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.