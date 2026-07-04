Um homem acusado de tráfico de drogas tentou dar uma de Homem-Aranha e acabou-se dando mal este sábado em Santa Bárbara d’Oeste.

O caso começou ainda no Final da noite da sexta-feira e foi atendido pela Guarda Municipal. O homem tentou fugir pulando nos telhados das casas, Mas foi encontrado caído e machucado depois de uma queda feia.

Abaixo segue descrição feita pela GCM.

*GUARDA CIVIL MUNICIPAL*

*Santa Bárbara d’Oeste – SP*

*APOIO TÁTICO 04*

– 🚨 GCM EDMILSON

– 🚨 GCM GOMES

– 🚨 GCM SANTOS

APOIO DAS VTRS

VTR 125

. 🚨 SUB MORAES

. 🚨 GCM DIVALDO

VTR 150

. 🚨 ICO CLEBER

. 🚨 GCM FERNANDO

– 📍 *DATA:* 03 de julho de 2026

– 📍 *HORA:* 23:40

– 📍 *LOCAL:* Rua Reverendo João Feliciano Pires n° 270 – C.H. Roberto Romano.

*🛑 TRÁFICO DE DROGAS*

Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Reverendo João Feliciano Pires, esta equipe de Apoio Tático, visualizou um indivíduo entregando algo para o condutor de uma motocicleta, que deixou o local não sendo possível realizar a abordagem, em frente ao bloco 270, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao se aproximar foi possível vizualizar que o homem, portava duas pochetes junto ao seu corpo, e quando percebeu a presença da viatura, este passou a empreender fuga, subiu no telhado das garagens e correu, momento em que não foi mais visto.

Em diligência pelo local, foi possível escutar gritos de socorro. Então nos aproximamos e deparamos com R. A. B. de 36 anos, que estava caído ao solo, com alguns dentes quebrados e sentindo fortes dores na perna direita. De imediato foi acionado o resgate via CICOMM.

Em diálogo, R. afirmou que estava no tráfico de drogas por necessidades financeiras e que quando visualizou a viatura, ficou com medo de ser preso e tentou escapar correndo por cima dos telhados, momento em que sem perceber o final, veio a cair violentamente.

No interior das pochetes que ainda estava presa ao seu corpo foi constatado 51 ependorfes de substância aparentando ser cocaína, 79 porções menores de substância aparentando ser maconha e mais 03 porções maiores da mesma substância, 53 porções de substância aparentando ser crack e 06 porções de substância aparentando ser “dray”.

Compareceu ao local dos fatos a UR-16307, responsável Sgt. Poletto que socorreu R. ao pronto socorro Dr. Afonso Ramos, onde após raio-x foram constatadas fraturas no fêmur, nariz e punho.

As drogas foram conduzidas ao plantão policial, foram narrados os fatos a escrivã de policia, que deu ciência ao delegado de plantão, que determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e R. permaneceu internado sob escolta policial.