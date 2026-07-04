Um homem acusado de tráfico de drogas tentou dar uma de Homem-Aranha e acabou-se dando mal este sábado em Santa Bárbara d’Oeste.
O caso começou ainda no Final da noite da sexta-feira e foi atendido pela Guarda Municipal. O homem tentou fugir pulando nos telhados das casas, Mas foi encontrado caído e machucado depois de uma queda feia.
Abaixo segue descrição feita pela GCM.
*GUARDA CIVIL MUNICIPAL*
*Santa Bárbara d’Oeste – SP*
*APOIO TÁTICO 04*
– 🚨 GCM EDMILSON
– 🚨 GCM GOMES
– 🚨 GCM SANTOS
APOIO DAS VTRS
VTR 125
. 🚨 SUB MORAES
. 🚨 GCM DIVALDO
VTR 150
. 🚨 ICO CLEBER
. 🚨 GCM FERNANDO
– 📍 *DATA:* 03 de julho de 2026
– 📍 *HORA:* 23:40
– 📍 *LOCAL:* Rua Reverendo João Feliciano Pires n° 270 – C.H. Roberto Romano.
*🛑 TRÁFICO DE DROGAS*
Durante o patrulhamento preventivo pela Rua Reverendo João Feliciano Pires, esta equipe de Apoio Tático, visualizou um indivíduo entregando algo para o condutor de uma motocicleta, que deixou o local não sendo possível realizar a abordagem, em frente ao bloco 270, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao se aproximar foi possível vizualizar que o homem, portava duas pochetes junto ao seu corpo, e quando percebeu a presença da viatura, este passou a empreender fuga, subiu no telhado das garagens e correu, momento em que não foi mais visto.
Em diligência pelo local, foi possível escutar gritos de socorro. Então nos aproximamos e deparamos com R. A. B. de 36 anos, que estava caído ao solo, com alguns dentes quebrados e sentindo fortes dores na perna direita. De imediato foi acionado o resgate via CICOMM.
Em diálogo, R. afirmou que estava no tráfico de drogas por necessidades financeiras e que quando visualizou a viatura, ficou com medo de ser preso e tentou escapar correndo por cima dos telhados, momento em que sem perceber o final, veio a cair violentamente.
No interior das pochetes que ainda estava presa ao seu corpo foi constatado 51 ependorfes de substância aparentando ser cocaína, 79 porções menores de substância aparentando ser maconha e mais 03 porções maiores da mesma substância, 53 porções de substância aparentando ser crack e 06 porções de substância aparentando ser “dray”.
Compareceu ao local dos fatos a UR-16307, responsável Sgt. Poletto que socorreu R. ao pronto socorro Dr. Afonso Ramos, onde após raio-x foram constatadas fraturas no fêmur, nariz e punho.
As drogas foram conduzidas ao plantão policial, foram narrados os fatos a escrivã de policia, que deu ciência ao delegado de plantão, que determinou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e R. permaneceu internado sob escolta policial.