Ação é um alerta aos proprietários e marca início do funcionamento do novo pátio de apreensão que começa a operar a partir desta segunda-feira (6)

Carcaças e veículos abandonados nas ruas e avenidas de Hortolândia já começaram a ser notificados por equipes da Prefeitura. O mutirão foi iniciado e marca o início da operação do novo pátio da cidade, espaço de concessão da empresa Serpagui, sem custos para a Administração Municipal. A área fica localizada na antiga empresa Belgo, na avenida da Emancipação.

O prazo para a retirada desses veículos notificados por parte dos proprietários já começou. Os carros recebem adesivos desenvolvidos para apontar a necessidade da ação evitando o recolhimento. A medida cumpre com o compromisso alinhado junto à população após denúncias realizadas para a Prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, antes de iniciar este mutirão, os agentes receberam 10 dias de treinamento com os responsáveis pelo sistema de funcionamento do pátio, que tem capacidade aproximada para 200 veículos apreendidos, podendo aumentar este limite.

O serviço de remoção dos veículos será intensificado já na segunda-feira (06/07). À partir desta data, motoristas infratores também poderão ter os veículos apreendidos em caso do não atendimento às normas do Código de Trânsito Brasileiro. O pátio de Hortolândia vai operar, inicialmente, com três guinchos à disposição, prontamente identificados com o objetivo de garantir a segurança para a população e melhoria no tráfego das vias.

No caso de veículos estacionados em áreas proibidas, por exemplo, um adesivo também será colado no local com as informações necessárias para o proprietário. A liberação será realizada de forma online, após a quitação de todos os débitos do veículo e verificação se não há restrições administrativas como: pneu careca, faróis desregulados, falta de estepe, e etc. O passo a passo, incluindo os valores do serviços que seguem a tabela elaborada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) estão disponibilizados por meio do link https://www.hortolandia.sp.gov.br/mobilidade/.