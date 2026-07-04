Prefeitura conclui capacitação de novos instrutores que irão atuar em UBSs

Hortolândia continua com ações para proporcionar mais saúde e qualidade de vida à população. Uma das ações é oferecer aulas de lian gong em espaços públicos. A fim de que mais moradores possam praticar a modalidade, a Prefeitura concluiu a formação de 20 novos instrutores, nesta quarta-feira (1). O encerramento foi no terraço do Paço Municipal, onde foi realizada a última atividade prática. Depois, os formandos receberam os certificados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os novos instrutores irão ministrar aulas da modalidade em UBSs (Unidades Básicas de Saúde), e em outros serviços do município, como os Centros de Convivência da Melhor Idade (CCMIs), unidades vinculadas à Secretaria de Governo.

O lian gong é uma modalidade de ginástica fundamentada na medicina tradicional chinesa. A modalidade foi criada pelo médico ortopedista chinês Zhuang Yuan Ming, nos anos 1970.

Exercícios

O lian gong é formado por três partes (Anterior, Posterior e Yi Qi Gong). Em cada parte é realizado um conjunto de 18 exercícios. Em razão disso, a prática tem o nome Lian Gong em 18 Terapias.

A fisioterapeuta da Secretaria de Saúde, Elizangela Pereira, responsável pela formação, explica que a prática regular da modalidade ajuda a fortalecer a saúde e a prevenir doenças. De acordo com a especialista, o ideal é fazer aulas de duas a três vezes por semana, com duração de 30 minutos. A modalidade não tem restrições, podendo ser praticada por pessoas de diferentes faixas etárias: crianças, jovens, adultos e idosos.

Em Hortolândia, o lian gong foi implantado pela Prefeitura em 2005. É uma das práticas integrativas complementares preconizadas pelo Ministério da Saúde para serem oferecidas à população no SUS (Sistema Único de Saúde). De acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente a atividade é realizada em 14 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com participação de mais de 450 pessoas.

Além das UBSs, a Prefeitura oferece a modalidade no programa Viva Mais, gerido pela Secretaria de Governo. As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, no Espaço Viva Mais, localizado no Jardim Santa Clara do Lago, com participação de 160 pessoas.