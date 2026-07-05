Ana Flávia Leite Faedo, de 24 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (3) após um grave acidente no Distrito Industrial, em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente e a posterior morte da jovem causou comoção entre amigos.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Segundo a Polícia Militar, a jovem seguia de motocicleta quando caiu na Avenida Interdistrital Emílio Romi e acabou sendo atropelada por uma BMW X1. Ela foi socorrida ao Hospital Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Luto por Ana Flávia
Leia Mais notícias da cidade e região