O Rock Day Americana recebeu Os Paralamas do Sucesso, nesta sexta-feira (3), na estreia da quarta edição, realizada pela primeira vez no Recinto do Clube dos Cavaleiros de Americana. A banda fez o grande show da noite, que contou ainda com apresentações do DJ Viny Blanco e dos grupos SKA 7 e Rock Box.

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O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e continua neste sábado (4), a partir das 16h, no mesmo local, à Rodovia Anhanguera, km 121.

Os Paralamas do Sucesso trouxeram a Americana a turnê de 40 anos da banda e apresentaram composições que vão do disco de estreia, “Cinema Mudo” (1983), ao mais recente álbum, “Sinais do Sim” (2017). O repertório incluiu sucessos essenciais da carreira de Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro, começando por “Vital e Sua Moto”, que faz referência ao antigo integrante do grupo, Vital Dias.

O público americanense cantou a plenos pulmões “Alagados”, “O Beco”, “O Calibre”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Uma Brasileira”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus”, “Cuide Bem do seu Amor”, “A Novidade”, “Melô do Marinheiro”, “Tendo a Lua”, “Trac-Trac”, “Lourinha Bombril”, “Meu Erro” e “Caleidoscópio”, entre outras músicas, em uma apresentação enérgica e animada.

“Nós estamos muito felizes com a presença de vocês, que fazem mais uma edição de sucesso do Rock Day. Vocês não imaginam como está bonito ver todos vocês aqui do palco e podem ter certeza de que o prefeito Chico Sardelli e eu continuaremos nesse caminho de oferecer cultura de qualidade para todos os americanenses. Muito obrigado a cada um que está aqui”, discursou o prefeito em exercício, Odir Demarchi.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, também agradeceu o público presente. “O Rock Day cresceu e está de casa nova, em um espaço maior para receber a todos com muito conforto. Aproveitem os dois dias de muita música, prestigiem as bandas de nossa cidade e colaborem com a entrada solidária, ajudando quem mais precisa”, disse.

Durante a cerimônia de abertura, o diretor geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, junto do prefeito de exercício, realizou o primeiro sorteio de uma bolsa de estudos 100% gratuita na instituição, por meio do programa Cultura e Saber, realizado em parceria com a Prefeitura durante eventos do calendário cultural do município.

Também participaram da solenidade o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, os vereadores Leco Soares, Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Talitha De Nadai, Roberta Lima e Lucas Leoncine, o representante do CCA, Guilherme Lahr, e os representantes da FAM e VIC Engenharia, empresas patrocinadoras do evento por meio do Programa Conexão Cultura.

ROCK DAY CONTINUA NO SÁBADO

As grandes atrações deste sábado são as bandas Raimundos e CPM 22, além do grupo Frann Azalim Rock Club, que se apresenta pela terceira vez no Rock Day Americana. System of a Down Cover com a banda Shop Suit fecha o evento (confira a programação completa a seguir). A entrada é solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou de um sabonete líquido infantil para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

A estrutura está ampliada e além da programação musical, os participantes encontram no evento ativações dos patrocinadores, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, área kids em espaço coberto e o artesanato produzido em Americana e exposto na Feira Ameriart.

O Rock Day conta com estacionamento privado nas proximidades com a portaria de entrada, no valor de R$ 20, uma linha de ônibus gratuita saindo do Terminal Metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, e rotas específicas para o transporte de passageiros por táxis e via aplicativos.

A segurança do evento foi reforçada com catracas de acesso, revista pessoal e a presença da Guarda Municipal de Americana (Gama), da Polícia Militar e de seguranças particulares. O evento ainda conta com ponto de hidratação gratuito, ambulatório, espaço para Pessoas com Deficiência (PCDs), transmissão em Linguagem Brasileira dos Sinais (LIBRAS) e espaço de acolhimento para vítimas de violência.

O Rock Day Americana é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme!. O evento conta com o apoio da FAM (Faculdade de Americana), da Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Saiba como aproveitar o evento neste sábado:

Como chegar

O acesso ao Recinto do Clube dos Cavaleiros de Americana se dá pela Rodovia Anhanguera, km 121. Em seguida, o motorista pode acessar a Avenida Chalil Miguel Onsi e a Rua Luiz Fornaziero, para se dirigir ao estacionamento privado ou ao Caminho da Servidão. A saída do evento ocorre pela Rua Luiz Fornaziero, para quem usa o estacionamento privado, ou pela via perpendicular ao Caminho da Servidão.

Há sinalização no local e apoio de agentes da Gama.

Transporte por aplicativo/Táxi

Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso é pela Rua Luiz Fornaziero e em seguida, pelo Caminho de Servidão. O mesmo Caminho é utilizado por pedestres com destino ao Rock Day.

Estacionamento

O estacionamento privado conta com seguro para os veículos e custa R$ 20 para carros e motocicletas. Duas entradas pela Rua Luiz Fornaziero levam ao estacionamento particular e também é possível parar os automóveis pelas ruas do bairro, seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Transporte público

A Prefeitura, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), disponibiliza uma linha de ônibus gratuita.

Para ida ao evento, as saídas do transporte coletivo gratuito são sempre do Terminal Metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, com cinco horários no sábado – 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. O itinerário tem paradas em pontos da Avenida da Saudade e da Rua Orlando Dei Santi.

Já na volta, são disponibilizados três ônibus, todos saindo do recinto no mesmo horário, à 0h30, no ponto localizado na Rua Luiz Fornaziero. As linhas têm destinos diferentes, devidamente identificados em cada veículo, e permitem paradas nos pontos do itinerário:

Ônibus 1 – Terminal e itinerário do Mário Covas e Balsa

Ônibus 2 – Itinerário do Zanaga e região

Ônibus 3 – Itinerário do Mathiensen e região

Transporte por aplicativo/Táxi

Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela Rua Luiz Fornaziero e em seguida, pelo Caminho de Servidão. O mesmo Caminho será utilizado por pedestres com destino ao Rock Day.

Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes

O evento conta com um espaço para PCDs, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco. Também há transmissão dos shows em LIBRAS nos telões espalhados pelo local.

Ponto de hidratação

Há ponto de hidratação gratuito disponibilizado com o apoio do Departamento de Água e Esgoto (DAE).

Itens permitidos

É permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, água mineral em copo plástico lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos.

Itens proibidos

Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas (exceto água mineral em copo plástico lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada), garrafas, latas e copos, recipientes de vidro, metal ou plástico rígido, narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, guarda-chuvas e sombrinhas, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem receita médica, skate/ patinete/ patins/ bicicleta, bastão de selfie, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Ambulatório

A estrutura do evento conta com ambulatório e presença de ambulância durante todo o evento. Serão disponibilizados técnicos de enfermagem.

Turismo

A feira de artesanato Ameriart está presente com exposição de produtos criados por artesãos locais utilizando técnicas como patchwork, crochê, bordados, amigurumi, costura criativa e macramê, além de itens produzidos em impressora 3D, peças em resina, terrários de suculentas, artigos em feltro, velas artesanais, laços e tiaras, entre outros.

Gastronomia

A Praça de Alimentação do evento conta com os seguintes estabelecimentos: Brasa Burguer, Cadê meu Shake, Fernando Crepe, Buenos Burguer, Churros das Meninas, Pastel Poko Loco, Booze Padaria, Viva Espetos, Win Espetinhos, Empório do Mar, Dr. Chapa e Cone Mio. Além das bebidas em lata, o público também poderá saborear cervejas artesanais das cervejarias Kalango, Marés, Seven Hands, Kremer, HopBeer e Dama Bier.

Programação cultural

O palco recebe artistas de renome nacional e internacional e shows de bandas locais, valorizando a produção cultural de Americana. O Rock Day Americana tem ainda a presença de cosplayers e quem quiser, pode fazer fotos com eles.

04/07 (sábado)

16h – DJ Pirulito

17h – Frann Azalim

19h – Raimundos

21h – CPM 22

23h – System Of a Down Cover

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