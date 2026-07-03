Polícia Militar deteve homem de 37 anos por receptação no Jardim do Éden; ocorrências também de furto de fios em residência de Sumaré e tráfico de drogas em Hortolândia

A Polícia Militar realizou uma série de ações entre quinta-feira (2) e a madrugada desta sexta-feira (3), que terminaram com prisões por tráfico de drogas, furto e receptação nas cidades de Hortolândia, Sumaré e Nova Odessa. As ocorrências foram registradas pelo 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

Na tarde de quinta-feira (2), no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia, PMs averiguaram uma denúncia de tráfico de drogas. Os policiais flagraram um homem realizando a venda de entorpecentes para outras pessoas em troca de dinheiro. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir após ser alertado sobre a presença da viatura, mas acabou detido.

Nas buscas realizadas nas proximidades, os policiais apreenderam 231 porções de crack (62 gramas), 267 porções de cocaína (344 gramas), 99 porções de maconha (214 gramas) e 93 porções de dry (232 gramas), além de R$ 310 em moedas, valor apontado como proveniente da comercialização das drogas.

Três pessoas foram conduzidas à delegacia. Após a análise da ocorrência, dois homens, de 33 e 36 anos, foram ouvidos e liberados, enquanto o terceiro, também de 33 anos, teve a prisão em flagrante por tráfico de drogas ratificada pela autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.

Fios em residência

Já na madrugada desta sexta-feira (3), policiais atenderam uma denúncia de furto em uma residência em reforma, na Vila Santana, em Sumaré. Segundo o solicitante, um homem estaria sobre o telhado cortando fios da rede elétrica.

No endereço, a equipe encontrou o suspeito, de 43 anos, deitado na parte externa do imóvel e coberto por um cobertor. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, os policiais localizaram um rolo de fios elétricos já cortados sob o cobertor.

Durante as diligências, também foi encontrado um alicate ao lado da caixa de medição de energia da residência, junto a fios recém-cortados, indicando que o objeto havia sido utilizado na prática do crime.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde a prisão em flagrante por furto foi ratificada pela autoridade policial.

Motocicleta recuperada

Também na madrugada de sexta-feira, durante patrulhamento pelo Jardim do Éden, em Nova Odessa, policiais abordaram um homem de 37 anos que empurrava uma motocicleta sem as carenagens dianteiras e sem placa de identificação, levantando suspeitas.

Após consulta aos sinais identificadores do veículo, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto. O abordado afirmou que havia retirado o veículo da casa de um conhecido e que faria o transporte até outro bairro, mas não soube informar o destino exato.

Durante a ocorrência, um homem de 45 anos compareceu ao local e informou que a motocicleta permaneceu em sua residência por cerca de 14 dias, sendo retirada pelo suspeito naquela madrugada.

Os envolvidos foram levados à delegacia. Após análise da autoridade policial, o homem de 45 anos foi ouvido e liberado, enquanto o indivíduo que estava na posse da motocicleta teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de receptação, permanecendo à disposição da Justiça.