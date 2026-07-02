O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana retomou às 19h30 desta quinta-feira (2) o bombeamento de água para a região do Antônio Zanaga, após a conclusão do reparo emergencial realizado em uma adutora localizada na Avenida Afonso Pansan, na região do Portal de entrada da cidade.

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Os trabalhos foram executados ao longo de todo o dia pelas equipes da autarquia, após a identificação de um ponto de vazamento na tubulação de 600 milímetros responsável pelo transporte de água para o sistema de abastecimento da região. O reparo foi concluído por volta das 16h30.

Após a finalização do serviço, foi necessário aguardar o período técnico de cura do material utilizado na intervenção, estimado em aproximadamente três horas, procedimento indispensável para garantir a segurança e a durabilidade do reparo. Concluída essa etapa, o bombeamento foi retomado às 19h30.

Com a reativação do sistema, o abastecimento passa a ser normalizado gradativamente nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vila Bela, Vale das Nogueiras e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

O DAE segue monitorando a operação do sistema e

orienta os moradores a manterem o uso consciente da água.

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