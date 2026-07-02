A Polícia Federal deu uma batida na empresa Aro Contabilidade em Americana no final da manhã desta quinta-feira. Na semana passada, uma empresa com sede em Nova Odessa foi alvo de ação do Ministério Público do Estado em caso envolvendo 225 milhões de reais.

Em nota, a Aro disse

Nota Esclarecimento

Hoje, de forma injusta, foram publicadas por alguns portais da cidade informações que não refletem a realidade dos fatos ocorridos em nossa empresa.

A Aro recebeu a visita da Polícia Civil exclusivamente para o cumprimento de um mandado judicial relacionado a cinco clientes da empresa. Como somos responsáveis pela contabilidade dessas empresas e mantemos seus documentos arquivados aqui, foram solicitados documentos contábeis e fiscais referentes exclusivamente a esses clientes.

Todo o procedimento ocorreu de forma colaborativa, com a entrega do que foi solicitado, de forma transparente e dentro da normalidade, com o acompanhamento do CEO Cristiano Aro.

ARO

CONTABILIDADE