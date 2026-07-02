Agenda cultural de julho tem Rock Day Americana, Festival de Artes Visuais e+

A agenda cultural de julho tem a quarta edição do Rock Day Americana, realizado nos dias 3 e 4, no Recinto do Clube dos Cavaleiros (CCA), na Rodovia Anhanguera, km 121. O evento traz para Americana shows de Os Paralamas do Sucesso, Raimundos e CPM 22 e de bandas da cidade.

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Trata-se de um dos grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Americana durante o ano, e o público poderá contar com ônibus gratuito para o local. O Rock Day Americana tem entrada solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou um sabonete líquido infantil, que serão destinados a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Estamos acompanhando de perto os preparativos finais para essa edição histórica do Rock Day. Será um evento memorável, com música de qualidade, gastronomia, área kids e opções de lazer para toda a família”, garantiu o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme! e apoios da FAM (Faculdade de Americana) e Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Confira a programação completa:

Até 31/07

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, até 31 de julho, a exposição “Materialidades”, com obras do acervo e visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Visitas de escolas e demais grupos podem ser agendadas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected]. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

01/07 (quarta-feira)

O “Coro Acadêmico Convida: Orquestra Filarmônica Jovem de Campinas” será apresentado às 19h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação é livre e os ingressos devem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível em www.ingressodigital.com.

01/07 (quarta-feira)

O Cine Biblioteca exibe a animação infantil “Cara de um, focinho de outro”, às 14h, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, localizada na Praça Comendador Müller, nº 172, no Centro. Entrada gratuita. Classificação: 6 anos.

01/07 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal recebe o Brecha – Clube de Leitura e Cinema para o primeiro dos encontros quinzenais organizados pelos professores Miguel Rodrigues e Jefferson Souza. A atividade ocorre das 19h às 21h. Gratuito.

02/07 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o concerto Réquiem de Mozart, às 20h, no Teatro Lulu Benencase, com classificação livre. Ingressos em www.ingressodigital.com. A entrada é solidária, mediante a troca por 1 pacote de lenço umedecido.

03/07 (sexta-feira)

Tem “Contações e Diversões” na Biblioteca de Americana às 14h. A atividade será com Eduardo Alves da Silva, da DLD Contos e Vozes, e é gratuita. Classificação livre.

03 e 04/07 (sexta-feira e sábado)

O Rock Day Americana acontece no Recinto do Clube dos Cavaleiros (CCA), na Rodovia Anhanguera, km 121. Confira a programação de shows:

ROCK DAY AMERICANA

03/07 (sexta-feira)

18h – DJ Viny Blanco

19h – SKA7

21h – Os Paralamas do Sucesso

23h – Rock Box

04/07 (sábado)

16h – DJ Pirulito

17h – Frann Azalim

19h – Raimundos

21h – CPM 22

23h – System Of a Down Cover

03 e 04/07 (sexta-feira e sábado)

O Teatro Lulu Benencase recebe o espetáculo de dança “Aplauso”, às 20h. Ingressos de R$ 60 a R$ 120 disponíveis em www.ingressodigital.com. Classificação livre.

04/07 (sábado)

O Clube de Leitura Samovar promove leitura e debate de “Lady Macbeth do Distrito de Mtzensk”, de Nikolai Leskov, em parceria com a Editora 34. A mediação é do professor Douglas Fonseca Bonganhi. A atividade ocorre das 10h às 12h, com entrada gratuita.

06/07 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe “Um Broto Legal” às 19h30, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana. A classificação é 12 anos. Entrada gratuita. O Programa Pontos MIS ocorre em Americana em uma parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

De 06 a 30/07

A Biblioteca sedia a exposição dos trabalhos inscritos no Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2026. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

07/07 (terça-feira)

A oficina “Cerâmica Fria” integra a programação do FAVA e apresenta técnicas de modelagem e criação tridimensional, com Denize Ramos, das 14h às 16h. São 20 vagas e a participação é gratuita para pessoas a partir de 8 anos. Haverá distribuição de senhas a partir das 13h, na Biblioteca Municipal.

08/07 (quarta-feira)

O Auditório do CCL recebe a oficina de cosplay com a artista Sakura Prongs. Também haverá bate-papo sobre o tema. A participação é gratuita. São 40 vagas, sem necessidade de inscrição prévia. O evento ocorre das 18h às 22h.

08/07 (quarta-feira)

Tem Cine Biblioteca com a exibição de “Zootopia 2” às 14h na Biblioteca Municipal de Americana. A classificação é de 6 anos. Entrada gratuita.

11/07 (sábado)

O Teatro Lulu Benencase recebe o “XXIV Recital de Piano Stúdio Aline Rodrigues | Entre Teclas”, às 19h30, com classificação livre. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 70 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

13/07 (segunda-feira)

“Como Nossos Pais” é o filme da Sessão Pontos MIS, que começa às 19h30 no MAC. A classificação é de 12 anos. Entrada gratuita.

14/07 (terça-feira)

A oficina “Paper Toy” integra a programação do FAVA e apresenta técnicas para a criação de personagens e esculturas em papel, com Tatah Borges. A atividade ocorre das 14h às 16h, na Biblioteca de Americana, com distribuição de senhas a partir das 13h. São 20 vagas. A classificação é de 8 anos.

15/07 (quarta-feira)

“Super Mario Galaxy” é o filme exibido pelo Cine Biblioteca, na Biblioteca Municipal de Americana, às 14h. Entrada gratuita. Classificação: 6 anos.

15/07 (quarta-feira)

O Clube de Leitura e Cinema Brecha se reúne para mais um encontro, das 19h às 21h, na Biblioteca Municipal, com entrada gratuita.

15/07 (quarta-feira)

O espetáculo de dança “Movimento Authentic” será apresentado às 19h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Ingressos: de R$ 40 a R$ 80 em www.ingressodigital.com.

16/07 (quinta-feira)

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi se apresenta com a Banda AR 40, em comemoração ao Dia Internacional do Rock. O show começa às 20h, no Teatro Lulu Benencase, com classificação livre. A entrada é solidária. Ingressos em www.ingressodigital.com.

16 e 17/07 (quinta e sexta-feira)

Tem contação de histórias na Biblioteca Municipal, com Eduardo Alves da Silva, dentro do “Contações e Diversões”, às 14h. Classificação livre. Entrada gratuita.

20/07 (segunda-feira)

A Biblioteca de Americana recebe a “Sessão Azul”, uma sessão inclusiva voltada a pessoas com TEA, pessoas com deficiência e suas famílias, promovida pelo Cine Sofá. Das 9h às 17h, para pessoas a partir de 6 anos. Entrada gratuita.

20/07 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe “Aos Ventos que Virão” às 19h30, no MAC Americana. A classificação é de 14 anos. Entrada gratuita.

21/07 (terça-feira)

Tem oficina de origami com Pietra Borges na Biblioteca de Americana, dentro da programação do FAVA. A atividade ocorre das 14h às 16h, com entrada gratuita e distribuição de senhas a partir das 13h. São 20 vagas para pessoas a partir de 8 anos.

22/07 (quarta-feira)

O Cine Biblioteca exibe a animação “Um Cabra Bom de Bola” às 14h, na Biblioteca Municipal de Americana. Para quem tem 10 anos ou mais. Entrada gratuita.

22/07 (quarta-feira)

O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini” recebe mais uma edição do Baile da Melhor Idade, das 14h às 18h, com entrada gratuita. O CIVI fica na Rua Major Rehder, 650, Vila Jones.

23/07 (quinta-feira)

A Oficina FAVA tem o tema “Blocos de Montar (Lego)” e será conduzida por Vanessa Pajaro e Roberta Antonelli, das 14h às 16h, na Biblioteca Municipal. São 20 vagas, com distribuição de senhas a partir das 13h. Classificação indicativa: 8 anos.

24/07 (sexta-feira)

Eduardo Alves da Silva, da DLD Contos e Vozes, conduz a contação de histórias dentro do “Contações e Diversões” na Biblioteca de Americana às 14h. Classificação livre e entrada gratuita.

25/07 (sábado)

O Teatro Lulu Benencase sedia o evento de fisiculturismo “Musclecontest Americana”, a partir das 9h, com ingressos custando de R$ 50 a R$ 100, disponíveis em www.ingressodigital.com. A classificação é de 12 anos.

25 e 26/07 (sábado e domingo)

O Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) acontece nos dois dias, a partir das 12h, na Biblioteca Municipal e na Praça Comendador Müller, com entrada gratuita e classificação livre.

26/07 (domingo)

A comediante Nany People apresenta o espetáculo “Segunda Chance”, às 19h, no Teatro Lulu Benencase. A classificação é de 16 anos. Os ingressos estão em www.ingressodigital.com e custam de R$ 60 a R$ 120.

27/07 (segunda-feira)

“Sessão Armênia” é o filme exibido pela Sessão Pontos MIS às 19h30, no MAC. Classificação: 12 anos. Entrada gratuita.

29/07 (quarta-feira)

O Clube de Leitura e Cinema Brecha se reúne, das 19h às 21h, na Biblioteca Municipal de Americana, com entrada gratuita.

30/07 (quinta-feira)

A Oficina Pontos MIS tem o tema “Conhecendo Escritoras Brasileiras” e será conduzida por Gabriela Simonetti Trevisan. São 30 vagas e a participação é gratuita. A atividade começa às 19h, no MAC, com indicação livre. Informações e inscrições pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected]

Todas as terças-feiras, das 18h às 21h

Ensaios semanais do Projeto “Maracatu Estação Quilombo”, na Estação Cultura (Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, Centro). A atividade é produzida pela Associação Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, via edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).

Ônibus gratuito para ida e volta no Rock Day

Para facilitar o acesso do público ao Rock Day Americana, a Prefeitura, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai disponibilizar uma linha de ônibus gratuita nos dois dias de evento. Com shows de Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Raimundos e artistas locais, o festival acontece nesta sexta-feira (3) e sábado (4), no Recinto do Clube dos Cavaleiros (CCA), na Rodovia Anhanguera, km 121.

Para ida ao evento, as saídas do transporte coletivo gratuito serão sempre do Terminal Metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, com quatro horários na sexta-feira – 17h, 18h, 19h e 20h – e cinco horários no sábado – 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. O itinerário terá paradas apenas nos pontos da Avenida da Saudade e da Rua Orlando Dei Santi.

Já na volta, serão disponibilizados três ônibus em cada dia, todos saindo do recinto no mesmo horário, à 0h30, no ponto localizado na Rua Luiz Fornaziero. As linhas terão destinos diferentes, devidamente identificados em cada veículo, e vão permitir paradas nos pontos do itinerário:

Ônibus 1 – Terminal e itinerário do Mário Covas e Balsa

Ônibus 2 – Itinerário do Zanaga e região

Ônibus 3 – Itinerário do Mathiensen e região

“A disponibilização do transporte gratuito amplia o acesso da população ao Rock Day Americana, oferecendo uma alternativa prática e confortável para que mais pessoas possam prestigiar o evento. Preparamos uma operação especial para garantir deslocamentos com organização e comodidade nos dois dias da festa”, destaca o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O Rock Day Americana tem entrada solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou um sabonete líquido infantil, que serão destinados a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está dedicada a realizar um grande evento e, para a quarta edição do Rock Day Americana, temos a parceria com o Clube dos Cavaleiros e o transporte gratuito de ônibus para o Recinto, para que o público possa aproveitar ao máximo as atrações preparadas com muito profissionalismo e carinho pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo”, ressalta o secretário da pasta, Vinicius Ghizini.

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