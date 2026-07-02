Fernanda Cristina Orrutia Santana, de 42 anos, morreu após sofrer um acidente de moto por volta das 22h50 de quarta-feira (1º), na Avenida Castelhanos, no Jardim São José, em Americana.

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Segundo uma testemunha, ela perdeu o controle da Honda Biz e caiu sozinha na via, sem envolvimento de outro veículo.

Enfermeiro tentou salvar Fernanda

Um enfermeiro que passava pelo local e o Corpo de Bombeiros prestaram socorro, mas a vítima morreu na UPA São José. As causas do acidente serão investigadas.

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