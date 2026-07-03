Programação voltada às crianças acontece das 13h às 18h, com sorteio e entrega de presentes, brinquedos infláveis, food trucks, troca de figurinhas, telão com jogos antigos do Brasil e muito mais!

No embalo da maior competição mundial de futebol, a Prefeitura de Nova Odessa realiza neste sábado (04/07), uma programação especial dedicada ao público infantil: Copa do Mundo no Parque. O evento gratuito acontece das 13h às 18h, no Parque das Crianças, localizado na Avenida Brasil, 525, no Parque Fabrício.

As atrações incluem brinquedos infláveis, sorteio e entrega de presentes, troca de figurinhas da Copa 2026, e distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. O evento contará ainda com food trucks e telão que exibirá jogos antigos da Seleção Brasileira. O intuito é propiciar diversão para toda a família.

“Programamos uma tarde de sábado especial com atividades gratuitas, ambiente seguro e muita alegria para todas as idades, da criança ao vovô. Será um momento muito especial para as famílias de Nova Odessa. Convidamos todos a participarem da Copa do Mundo no Parque”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.