A montagem da estrutura do Rock Day Americana 2026 avança no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), que recebe os últimos preparativos para o festival, marcado para esta sexta-feira (3) e sábado (4). O palco principal, a estrutura do telão e os camarins já estão montados e, nesta quarta-feira (1º), teve início a instalação dos equipamentos de som.

O andamento dos trabalhos foi acompanhado pelo prefeito em exercício de Americana, Odir Demarchi, e pelo secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, durante visita técnica ao local do evento.

“Estamos acompanhando de perto os preparativos para garantir que tudo esteja pronto para receber o público da melhor forma possível. O Rock Day já faz parte do calendário de eventos de Americana e esta edição foi planejada para oferecer uma grande experiência aos fãs de música, com organização, conforto e segurança”, destacou o prefeito em exercício, Odir Demarchi.

“Fui com o prefeito em exercício acompanhar o andamento da montagem da estrutura do Rock Day, que pela primeira vez será realizado no Recinto do CCA. Os trabalhos estão em ritmo acelerado e teremos uma grande área para receber o público com conforto e segurança”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Em sua quarta edição, o Rock Day Americana terá como atrações principais as bandas Os Paralamas do Sucesso, Raimundos e CPM 22, além de apresentações de artistas locais (confira a programação completa abaixo). Pela primeira vez, o festival será realizado no recinto que tradicionalmente sedia a Festa do Peão de Americana, na Rodovia Anhanguera, km 121.

A entrada será solidária, com a doação de uma pomada para assaduras ou um sabonete líquido infantil, que serão destinados a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Para facilitar o acesso do público, uma linha de ônibus gratuita será disponibilizada nos dois dias de evento. As saídas do transporte coletivo gratuito serão sempre do Terminal Metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, com quatro horários na sexta-feira – 17h, 18h, 19h e 20h – e cinco horários no sábado – 15h, 16h, 17h, 18h e 19h. O itinerário terá paradas apenas nos pontos da Avenida da Saudade e da Rua Orlando Dei Santi. Já na volta, serão disponibilizados três ônibus em cada dia, todos saindo do recinto no mesmo horário, à 0h30, no ponto localizado na Rua Luiz Fornaziero.

O Rock Day Americana é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com produção da Bokme!. O evento conta com o apoio da FAM (Faculdade de Americana), da Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Programação

03/07 (sexta-feira)

18h – DJ Viny Blanco

19h – SKA7

21h – Os Paralamas do Sucesso

23h – Rock Box

04/07 (sábado)

16h – DJ Pirulito

17h – Frann Azalim

19h – Raimundos

21h – CPM 22

23h – System Of a Down Cover