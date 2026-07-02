Avança obra do Parque Santa Emília com concretagem em Hortolândia

Área de lazer construída pela Prefeitura em breve será realidade, garantindo mais qualidade de vida para a população

As margens do córrego que corta o Jd. Santa Emília está sendo transformada em uma grande área de convívio e lazer para toda a população de Hortolândia, em especial, para os moradores do Vila Inema, Chácaras Reymar e Jardim do Lago. A Prefeitura de Hortolândia investe na urbanização do trecho localizado entre as Rua Luísa Febrônio Marini, Flaviano Lopes Serra e Geralda Maria de Jesus, com a implantação de um novo Parque Socioambiental.

O espaço terá diversos equipamentos públicos de lazer, como academia ao ar livre, parquinho para as crianças, ciclovia e pista de caminhada, oferecendo mais uma opção de descanso e lazer para a comunidade, numa área bastante arborizada. Nesta quarta-feira (1º), trabalhadores realizaram serviços de terraplenagem e de concretagem do parque. Quando ficar pronto, o Parque Socioambiental do Jd. Santa Emília terá extensão de 1,2 km.

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A implantação do Parque é uma continuidade da obra de canalização do Córrego Jacuba. O afluente do Ribeirão Jacuba recebeu forma geotêxtil em um trecho de 232 metros de extensão. Este modelo de canalização é utilizado pela Prefeitura que previne assoreamento dos cursos d’água. A obra do parque é realizada com recursos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

“As obras do novo Parque Socioambiental do Jardim Santa Emília e Inema representam mais um passo importante para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Aqui, já realizamos a canalização do córrego Jacuba, uma obra essencial que trouxe mais segurança, saneamento e dignidade para a região. Agora, avançamos com um espaço que vai unir lazer, esporte, convivência e cuidado com o meio ambiente. É assim que acreditamos na cidade: resolvendo problemas históricos e devolvendo áreas qualificadas para as pessoas”, destacou o prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

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