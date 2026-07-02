Ocorrências em Hortolândia resultaram na apreensão de mais de 900 gramas de drogas, dinheiro, simulacro de arma e na prisão de suspeitos em flagrante

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), realizou uma série de ações entre quarta-feira (1º) e a madrugada desta quinta-feira (2) que terminaram com a prisão de quatro pessoas em Hortolândia. As ocorrências envolveram tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A primeira ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira, no Residencial São Luís. Durante patrulhamento, os policiais receberam um alerta do sistema de monitoramento sobre um veículo em circulação e conseguiram localizá-lo.

Durante a vistoria, os militares constataram que o motor instalado no automóvel pertencia a outro veículo com registro de furto em Minas Gerais, ocorrido em 2024. A condutora, de 34 anos, foi levada ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ela permaneceu à disposição da Justiça.

Três abordados em ponto conhecido pelo tráfico

Ainda na tarde de quarta-feira, outra equipe da PM patrulhava a Rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Minda, quando três homens tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura em um local conhecido pelo comércio de drogas.

Na abordagem, os policiais encontraram porções de entorpecentes com um dos suspeitos, que confessou o tráfico e revelou que mantinha mais drogas em sua residência. No imóvel, outro homem também admitiu participação na atividade criminosa e informou onde guardava dinheiro obtido com as vendas.

Durante as diligências, foram apreendidos 422 gramas de maconha, 334 gramas de cocaína, 34 gramas de crack, 18 gramas de dry, R$ 680 em dinheiro e um simulacro de pistola.

O terceiro abordado afirmou ser usuário de drogas e disse que estava no local apenas para comprar entorpecentes. Após ser ouvido, ele foi liberado. Os outros dois suspeitos, de 23 e 21 anos, permaneceram presos por tráfico de drogas.

Suspeito tenta fugir e acaba preso

Já na madrugada desta quinta-feira (2), durante patrulhamento no Jardim Amanda, policiais visualizaram um homem em atitude suspeita na Avenida Brasil, esquina com a Rua Vinícius de Moraes.

Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir após dispensar alguns objetos, mas foi rapidamente alcançado. Na abordagem, os policiais encontraram R$ 670 em dinheiro e um telefone celular.

Durante buscas nas imediações, foram localizados 101 microtubos com cocaína. Parte da droga havia sido descartada durante a fuga e o restante estava escondido em um veículo abandonado nas proximidades.

O homem, de 30 anos, foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante por tráfico de drogas ratificada pela autoridade policial, permanecendo à disposição da Justiça.