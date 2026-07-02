A segurança digital é cada vez mais necessária na rotina dos consumidores. A CPFL Paulista reforça orientações para ajudar os clientes a identificar canais oficiais, reconhecer informações legítimas e realizar pagamentos com segurança.

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Sempre que houver dúvidas sobre uma cobrança, comunicado ou solicitação recebida em nome da empresa, a orientação é buscar confirmação diretamente pelos canais oficiais de atendimento da CPFL. O cliente deve desconfiar de mensagens com tom de urgência excessiva, solicitação de dados bancários ou pedidos de pagamento por meios não habituais.

Novo código de identificação do cliente

Entre as informações que podem ser consultadas na seção Fato ou Fake está a mudança do número que identifica cada ponto de consumo de energia no sistema da CPFL, uma atualização que atende determinação da ANEEL e vem sendo implementada pelas distribuidoras em todo o país.

Atualmente exibido nas contas como “Código de Instalação”, ele passará a ser apresentado como “Número da UC” (Unidade Consumidora), e contará com 15 dígitos. A mudança ocorrerá automaticamente e não exige nenhuma ação por parte dos clientes. A leitura, o faturamento, a entrega da conta e os pagamentos continuarão ocorrendo normalmente durante toda a implementação dessa mudança.

Proteja-se

Contas

· A conta recebida por e-mail é acessada com os 4 primeiros dígitos do seu CPF/CNPJ.

· As contas são enviadas somente pelo [email protected], não clique em links de outro remetente.

· O acesso à segunda via simplificada ou completa das contas pelo site www.cpfl.com.br ou app CPFL Energia é apenas por meio do login e senha.

· Pelo WhatsApp (19) 99908-8888 é possível pedir o código PIX Copia e Cola – para pagamento da conta. Clientes elegíveis também podem receber a segunda via por esse meio.

· Confira os dados da distribuidora:

CPFL Paulista: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CNPJ 33.050.196/0001- 88

· Se ainda tiver dúvidas se a conta é verdadeira, solicite a 2ª via no site da CPFL

Pagamentos e cobranças

· PIX: cada fatura possui um código PIX exclusivo, disponível em formato QR Code ou PIX Copia e Cola. A chave utilizada é aleatória e não está vinculada a CPF ou CNPJ. Não realize o pagamento da fatura por meio de chaves PIX do tipo CPF ou CNPJ.

· A CPFL tem um canal exclusivo para cobranças no WhatsApp: (19) 99824-9967 e e-mail [email protected]

· Formas de pagamento da conta: PIX, cartão de crédito, PIX automático, PIX Open Finance (conta digital), app ou site dos bancos, correspondentes bancários, e lotéricas

· A CPFL não executa qualquer serviço que exija depósito ou transferência prévia em conta bancária ou dinheiro em espécie. As cobranças são realizadas somente via fatura de energia.

· A CPFL possui convênio com empresas que podem oferecer serviços cobrados via conta de energia, com autorização da ANEEL. Esses serviços são contratados diretamente pelo cliente e a CPFL não lança cobranças sem autorização prévia.

Canais de atendimento

CPFL Paulista

Site: www.cpfl.com.br

App: CPFL Energia

WhatsApp: (19) 99908-8888

SMS: 27351

Call Center: 0800 010 1010 (ligação gratuita)