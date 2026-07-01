Quando o inverno chega, os vinhos tintos costumam assumir o protagonismo à mesa. Mas o clima também abre espaço para outras descobertas. Brancos com passagem por barrica, vinhos de maior estrutura e exemplares do Porto ganham ainda mais sentido ao lado de pratos mais intensos, receitas de longa cocção e encontros que pedem um pouco mais de tempo.

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Pensando nisso, a Menin Company, grupo responsável pelas vinícolas portuguesas Menin Douro Estates e H.O Horta Osório, reuniu alguns de seus principais rótulos do Douro para acompanhar a estação.

Nos tintos, a pedida costuma ser de maior presença e complexidade, especialmente para harmonizar com carnes assadas, risotos mais intensos e preparos típicos do período. Entre os destaques da Menin Douro Estates está o Menin Maria Fernanda, eleito o melhor vinho tinto de Portugal. Produzido a partir de vinhas centenárias com cerca de 54 castas misturadas e estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, o rótulo apresenta notas de frutas negras maduras e especiarias, além de estrutura e longa persistência em boca.

Outra opção para são os rótulos Menin Grande Reserva Tinto e Menin Reserva Tinto, rótulos que equilibram fruta madura, madeira bem integrada e taninos refinados. São escolhas que acompanham bem pratos como carnes grelhadas, massas de molhos densos e receitas com cogumelos.

O Menin D. Beatriz, elaborado a partir de vinhas centenárias com média de 130 anos, também entra na seleção. Com mais de 50 castas antigas em field blend, apresenta profundidade e complexidade, combinando com pratos de sabor intenso e preparações de cocção lenta.

Na H.O Horta Osório, o H.O Achado chama atenção pela densidade e volume em boca, características que fazem dele uma boa escolha para pratos como cordeiro, cozidos e carnes assadas. Já o H.O Sousão, elaborado a partir de uma das castas mais emblemáticas do Douro, traz notas de frutas pretas e especiarias, sustentadas por uma acidez que ajuda a equilibrar pratos mais untuosos. O H.O Reserva Tinto completa a seleção de tintos para a estação, combinando notas discretas de baunilha e tostados com fruta madura e perfil gastronômico.

Vinhos, brancos e tintos

Mas talvez uma das maiores surpresas do inverno esteja nos brancos. Ao contrário da ideia de que pertencem apenas aos dias quentes, rótulos mais estruturados podem funcionar especialmente bem nesta época do ano.

O Menin Grande Reserva Branco, por exemplo, passa por barricas de carvalho francês e apresenta textura cremosa, notas de frutos secos e acidez firme, combinação que harmoniza com pratos como bacalhau, risotos de queijo e receitas à base de manteiga.

Já o Menin Reserva Branco, elaborado com castas tradicionais do Douro, equilibra fruta madura e notas tostadas, funcionando bem tanto à mesa quanto em momentos mais descontraídos. O H.O Reserva Branco, por sua vez, combina mineralidade com passagem por madeira, sendo uma escolha interessante para tábuas de queijos curados, massas cremosas e pratos com cogumelos.

Para fechar a noite, os Menin Porto Tawny 40 e 50 Anos aparecem como opções clássicas para o frio. Envelhecidos durante décadas em madeira, os rótulos apresentam aromas de frutas secas, toffee, café torrado e especiarias, acompanhando sobremesas com chocolate, frutos secos ou mesmo servidos sozinhos após o jantar.

Com operações no Cima Corgo, por meio da Menin Douro Estates, e no Baixo Corgo, com a H.O Horta Osório, a Menin Company tem ampliado sua presença internacional apostando em vinhos de alta gama que refletem diferentes expressões do terroir do Douro. Idealizada pelo empresário brasileiro Rubens Menin, a companhia reúne rótulos reconhecidos por publicações especializadas e premiações internacionais.

Para mais informações, acesse: https://brasil.menin.pt/

Sobre a Menin Company

A Menin Company nasceu de um sonho: produzir grandes vinhos do Douro e colocá-los

no mundo. Um sonho que se torna realidade em 2018 pelas mãos de Rubens Menin, um dos maiores empresários brasileiros, com um vasto portfólio de negócios, que vai desde banco à maior construtora do continente americano.

A Menin Company é a proprietária dos vinhos Menin Douro Estates, produzidos em Gouvinhas, na região do Cima Corgo, e dos vinhos H.O Horta Osório, provenientes das vinhas na região do Baixo Corgo, em Santa Marta de Penaguião.

A filosofia é a mesma em ambas as marcas e é totalmente reforçada pela visão da diretora geral da empresa, Fásia Braga: produzir vinhos de gama alta, que reflitam o terroir duriense, privilegiando a qualidade em vez da quantidade. Um trabalho que se tem traduzido em vários prémios e medalhas atribuídos nos últimos anos em feiras nacionais e internacionais: o vinho Maria Fernanda 2021 foi considerado o melhor tinto por um painel de 14 especialistas da Revista de vinhos, em 2026. Já o Rubens Menin Very Very Old Port foi distinguido com a pontuação máxima de 100 pontos pela Revista de Vinhos.

Em 2025 destacamos as pontuações dos vinhos do porto da empresa, com 19 pontos em 20 atribuídos por Jancis Robinson ao Porto Branco 50 anos. A estreia nos vinhos do Porto não poderia ter sido mais especial, com o Menin Porto Vintage 2020 a ser o melhor vinho português num dos importantes concursos de vinhos do mundo, o prestigiado International Wine Challenge com 96 pontos, Medalha de Ouro, e os Troféu “Port” e “Vintage Port”.

Anteriormente a Menin Douro Estates foi eleita Produtor do Ano 2023 pela revista Grandes Escolhas; em 2022, Rubens Menin foi considerado Personalidade do Ano no Brasil pela Revista de Vinhos e, também em 2022, o vinho Dona Beatriz 2019 arrecadou o Prémio de Excelência (Revista de Vinhos).