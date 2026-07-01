O pastor Leandro Alves Ribeiro morreu depois de sofrer acidente de carro no interior do Estado. Leandro era casado, sem filhos e morou muito tempo no Jardim Alvorada, em Americana. Atualmente era morador do Mollon em SB e tinha 43 anos.

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O ACIDENTE- Esta terça-feira, por volta das 19h, ele voltava do Matogrosso para Santa Bárbara, sofreu um grave acidente no Km 325 da rodovia Washington Luiz, no município de Taquaritinga.

Ele bateu de moto na traseira de um caminhão, ficando gravemente ferido. Foi levado pelo corpo de bombeiros ainda com vida para Santa Casa de Taquaritinga, mas não resistiu aos ferimentos e por volta das 00h veio a falecer.

Velório Pastor Leandro – 12h às 15h

Cemitério Saudade

Rua São Mateus, 280 – Cariobinha

Americana – SP

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