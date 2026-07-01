SBO orienta sobre novos telefones para agendar transporte “porta a porta”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir da próxima segunda-feira (29) os agendamentos para o serviço de transporte adaptado da saúde (porta a porta) deverão ser realizados pelo telefone (19) 3459-2750.

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O horário de agendamento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas, sempre com antecedência de um dia útil. O serviço vinha atendendo em uma linha telefônica provisória, em virtude do processo de mudança do antigo prédio da Secretaria de Saúde para o complexo Cidade Saúde.

A Secretaria de Saúde reforça que a solicitação desse serviço de transporte gratuito e especial é voltada exclusivamente para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, devidamente comprovada, conforme legislação municipal vigente.

O objetivo é garantir o acesso seguro e adequado a tratamentos médicos, terapias e locomoção urbana aos cidadãos que necessitam de cuidados especiais.

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