O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, na próxima segunda-feira, 6/7, em Americana, a etapa regional do 30º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O encontro, que reúne prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos do Polo Têxtil e da Região Metropolitana de Campinas, contará com as presenças da Presidente do TCESP, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, do Vice-Presidente, Dimas Ramalho, do Conselheiro Corregedor, Marco Bertaiolli, e do Conselheiro Carlos Cezar.

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Originalmente previsto para o final de junho, o evento teve sua data alterada para o dia 6 de julho, conforme oficializado pelo Comunicado SDG nº 32/2026. As inscrições já realizadas seguem válidas automaticamente, e novos interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://go.tce.sp.gov.br/8ukse1.

Para essa rodada foram convidados os municípios pertencentes ao círculo da Unidade Regional do TCESP de Campinas (UR-03), que incluem a própria cidade-sede da UR, bem como a anfitriã Americana, além de: Atibaia, Bragança Paulista, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Capivari, Elias Fausto, Francisco Morato, Franco da Rocha, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Mombuca, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santa Bárbara d’oeste, Sumaré, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo.

O evento do Tribunal de Contas

O Ciclo de Debates é uma das principais ações de orientação pedagógica do TCESP. O objetivo é capacitar os gestores locais e prevenir erros na aplicação do dinheiro público, abordando temas centrais da administração como transparência, controle interno, prestação de contas, Nova Lei de Licitações e Ata de Registro de Preços.

As autoridades estarão disponíveis para atendimento à imprensa antes do início do evento.

Evento: 30º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais (Etapa Americana)

Data: 6 de julho de 2026 (segunda-feira)

Horário: 14h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol

Inscrições: https://go.tce.sp.gov.br/8ukse1

OBJETIVOS E DINÂMICA: O Ciclo de Debates, organizado pela Secretaria-Diretoria Geral, é uma ferramenta essencial para a difusão de boas práticas administrativas e prevenção de irregularidades. Antes da abertura oficial do evento, a Presidência do TCESP, acompanhada de diretores e técnicos, realiza uma reunião técnica de 30 minutos exclusivamente com os prefeitos presentes para tratar de demandas específicas da região.

TEMAS CENTRAIS ABORDADOS PELOS ESPECIALISTAS:

IEG-M: Índice de Efetividade da Gestão Municipal;

Planejamento e Nova Lei de Licitações: Atualizações e aplicação prática;

Emendas Parlamentares e Regimes de Despesas;

Terceiro Setor: Convênios e repasses;

Câmaras Municipais: Aspectos fiscais e legislativos;

Temas Emergentes para 2026.