Exposição de Carros Turbos e Aspirados é atração nesta 5ª em Sumaré

Com visitação gratuita, evento no Shpping ParkCity reúne fãs e diversos veículos customizados das 19h às 22h

Os apaixonados pelo universo automotivo têm encontro marcado nesta quinta-feira, 2/7, no Shopping ParkCity Sumaré. Depois do sucesso do último evento, realizado em maio, o empreendimento promove mais uma edição da tradicional Exposição de Carros Turbos e Aspirados, reunindo veículos personalizados e modelos exclusivos de colecionadores da região. O encontro será realizado no estacionamento do Shopping, das 19h às 22h, com entrada gratuita para o público apreciador dos veículos.

Em parceria com o grupo Preparados Drag Racing, a iniciativa se tornou uma das atrações mais aguardadas pelos admiradores de carros customizados e de alta performance, atraindo o público maior, a cada edição.

“A Exposição de Carros Turbos e Aspirados é um evento sempre aguardado com expectativa, e que reúne fãs de toda a região. Aqui, eles têm um momento para curtir esta paixão por carros customizados, além de trocar experiências e informações com colecionadores”, destaca Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

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Para garantir a segurança e o conforto do público, durante o evento não será permitido acelerar os veículos no local, realizar corte de giro ou utilizar som automotivo. Também será proibida a entrada de narguilés e coolers. A ação contará com o apoio da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), que reforçará a segurança e a organização do trânsito no entorno do empreendimento.

“A Exposição de Carros Turbos e Aspirados é uma das ações da nossa programação diversa, sempre planejada para proporcionar experiências completas para todos os públicos”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Os interessados em participar do evento como expositores devem ficar atentos, já que as vagas são limitadas. Mais informações sobre as regras de participação podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99493-1233.

Serviço:

Exposição de Carros Turbinados e Aspirados

Quando: 2 de julho, quinta-feira.

Horário: das 19h às 22h.

Local: estacionamento.

Expositores: dúvidas e inscrições pelo WhatsApp (19) 99493-1233.

Evento com visitação gratuita

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