Nova Odessa acompanha 44 famílias situação de vulnerabilidade

Município integra programa estadual que une 29 políticas públicas e oferece plano personalizado, capacitação e incentivos financeiros a famílias em vulnerabilidade

Nova Odessa já tem 44 famílias em situação de vulnerabilidade social sendo acompanhadas pelo Programa SuperAção SP, uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que busca promover a superação da pobreza por meio da integração de 29 políticas públicas e atuação intersetorial, envolvendo secretarias, municípios e sociedade civil.

Em Nova Odessa, os trabalhos estão sendo executados desde maio, em parceria com a Diretoria de Promoção Social. Um dos diferenciais do programa está no acompanhamento personalizado das famílias. Por meio de um convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o município conta com uma agente social exclusiva para visitas domiciliares, busca ativa de demandas e construção de planos de atendimento individualizados.

Leia Mais notícias da cidade e região

Podem aderir ao programa famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com cadastro atualizado nos últimos 24 meses e renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, sem contar os benefícios sociais já recebidos.

Etapas do programa

Após a adesão, as famílias entram em uma fase voltada à qualificação profissional e à inclusão socioprodutiva. Nessa etapa, passam a ter acesso a cursos de capacitação definidos conforme o perfil e o potencial de inserção no mercado de trabalho.

Além da formação, os participantes recebem apoio financeiro para viabilizar a frequência nos cursos, um reforço essencial para que possam conquistar autonomia, ampliar a geração de renda e, de fato, superar a situação de vulnerabilidade social.

Para oferecer um atendimento contínuo e articulado, a atuação da agente social prevê também encontros quinzenais que servem para orientar os participantes e monitorar a evolução dos planos. O acompanhamento tem duração de até dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses.

“Quando identificamos alguma situação que exige atendimento especializado, as famílias são encaminhadas ao CRAS de forma articulada com toda a rede socioassistencial do município. Isso garante que elas tenham acesso integral aos serviços, programas, projetos e benefícios previstos pela Política Nacional de Assistência Social”, explica Cristina Bizoto, diretora de Promoção Social de Nova Odessa.

Os primeiros números do SuperAção SP em Nova Odessa já atestam o alcance da iniciativa. Desde o início das atividades, em maio, das 81 famílias visitadas, 44 estão em acompanhamento ativo, um índice considerado expressivo pela Diretoria de Promoção Social e que demonstra a qualidade do suporte oferecido.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP