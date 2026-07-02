Mais 2 candidatos saíram de última hora para disputar uma vaga de deputado na região nas eleições deste ano.

O ex-vereador de Santa Bárbara Carlão Motorista (PP) e a conselheira tutelar de Nova Odessa Beth Welsh (MDB) se licenciaram e terão seus nomes levados para as convenções estaduais no final do mês.

O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlão Motorista (PP) deixou esta semana o cargo que ocupava na prefeitura de Americana e agora é cotado para ser candidato a deputado federal. Sua principal missão seria puxar votos para o candidato forte de Americana Franco Sardelli (PL).

A outra dos mais 2