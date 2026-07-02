Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem reúne 2 mil no domingo em Americana

Evento já faz parte do calendário esportivo da cidade e tem foco em saúde, bem-estar e solidariedade; retirada dos kits será na sexta-feira (3) e sábado (4) para competição no domingo (5)

Cerca de 2 mil pessoas devem participar, neste domingo, dia 5, da 5ª edição da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, em Americana (SP). O evento, promovido pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reúne comunidade e colaboradores(as) e seus familiares em uma iniciativa voltada à promoção de saúde, bem-estar e solidariedade.

A prova terá largada a partir das 7h15, na Rua Abrahim Abraham, próximo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e contará com percursos de 5km e 10km para corrida, além de caminhada de 5 km.

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A iniciativa tem caráter social: todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado à APAE de Americana, ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e ao Fundo Social de Solidariedade do município.

“Mais do que incentivar a prática esportiva, o evento fortalece nossa conexão com a comunidade e contribui para a qualidade de vida das pessoas. Ficamos muito felizes em realizar mais uma edição desse evento, que já se tornou um momento especial para centenas de participantes da região”, destaca Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

Além das provas, o evento contará com atividades para o público, como espaço infantil, o Espaço Sustentabilidade – com exposição e venda de trabalhos artesanais de projetos sociais apoiados pela Suzano – e uma ativação com um espaço cenográfico em formato de “copo gigante”, inspirado no copo em papel, que convida o público a refletir sobre escolhas mais sustentáveis.

Retirada dos kits

A retirada dos kits será realizada na sexta-feira (3/7), em Limeira, e no sábado (4/7), em Americana. Para a retirada, é necessário apresentar um documento com foto (CNH ou RG) e o comprovante de inscrição.

Nesta edição, a camiseta oficial do evento será entregue exclusivamente no dia da corrida. Na retirada do kit, cada participante receberá um voucher com o tamanho da camiseta, que deverá ser apresentado na tenda de distribuição, no domingo (5/7). Não haverá entrega de outros itens do kit no dia do evento, apenas da camiseta.

Serviço:

5ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem em Americana

Data: domingo, 05/07

Concentração: 6h / Largadas: 7h15 (10 km) e 7h25 (5 km)

Local: Rua Abrahim Abraham, 97, próximo à APAE de Americana

Retirada dos kits:

Data: 03/07 (sexta-feira)

Local: Associação Desportiva Classista da Suzano (ADC Suzano), que fica na Estrada Velha de Limeira, sem número, Bairro Lageado

Horário: 10h às 15h

Data: 04/07 (sábado)

Local: APAE Americana, localizada na Rua Abrahim Abraham, 97 – Parque Residencial Nardini

Horário: 10h às 15h

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